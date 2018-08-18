Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?
Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.
Вы можете конкретно описать, не как тупой дизайнер?
"Тупые" дизайнеры, обычно, сопровождают свои видосики двумя-тремя картинками: правильная планировка vs неправильная планировка. Мне лень. Описание - исчерпывающее. А вариантов, которые под это описание подходят - много. Но вариантов которые под это описание НЕ подходят - 90+% рынка.
17:14. Торги никак не закроются. Национальный банк вышел опять и продает по 25,80 Ну, я думаю, когда на черном рынке на гривну больше. Специально продлили торги, чтоб дать дядям навариться за счет резервов. Коррупция во всей красе.
hxbbgaf написав:17:14. Торги никак не закроются. Национальный банк вышел опять и продает по 25,80 Ну, я думаю, когда на черном рынке на гривну больше. Специально продлили торги, чтоб дать дядям навариться за счет резервов. Коррупция во всей красе.
Саудовская Аравия решила не мелочиться, сообщив, что поднимет добычу не до 12 млн баррелей, как было заявлено днем ранее, а до 13 миллионов. То есть, на 3,5 млн больше, чем сегодня.
Кроме того, нужно ведь понимать, что уровень нынешней России - это не Америка. А теперь, похоже, даже не Саудовская Аравия. Теперь в качестве ориентира - что-то вроде Венесуэлы или в лучшем случае Нигерии. А если Наше всё так рвется на пожизненный срок, то и они скоро станут недосягаемым горизонтом с таким-то управлением.
change_pm написав:Саудовская Аравия решила не мелочиться, сообщив, что поднимет добычу не до 12 млн баррелей, как было заявлено днем ранее, а до 13 миллионов. То есть, на 3,5 млн больше, чем сегодня.
Кроме того, нужно ведь понимать, что уровень нынешней России - это не Америка. А теперь, похоже, даже не Саудовская Аравия. Теперь в качестве ориентира - что-то вроде Венесуэлы или в лучшем случае Нигерии. А если Наше всё так рвется на пожизненный срок, то и они скоро станут недосягаемым горизонтом с таким-то управлением.