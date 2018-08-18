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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:27
Мне кстати нравится как работает единственная извилина у «экспердов» по рынку нефти.
РФ развалится, к бабке не ходи.
Все. Саудовская Аравия победит Рашку в ценовой войне.
Такое впечатление что люди вообще не понимают, какая доля в экспорте этих стран нефти.
Но то ерунда, а сколько стран являются экспортерами нефти? И как дела у них? Не загнутся ли Венесуэла? Иран? Ирак? На какие действия их толкнет падение цен, когда терять уже нечего? Будут просто смотреть как идут на дно? Сколько у них запаса прочности?
Но в единственную извилину «икспердов» вся сложность картины не вмещается.... может тупым реально легче жить?
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investorkiev
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:29
investorkiev написав:
Если вы согласны с ним, то наверное согласны и с тем, что он писал в 2014 году про Украину?
Ушастый муравей врёт постоянно.
Как и ты, Натаха
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:49
investorkiev написав:
Мне кстати нравится как работает единственная извилина у «экспердов» по рынку нефти.
РФ развалится, к бабке не ходи.
Все. Саудовская Аравия победит Рашку в ценовой войне.
Такое впечатление что люди вообще не понимают, какая доля в экспорте этих стран нефти.
Но то ерунда, а сколько стран являются экспортерами нефти? И как дела у них? Не загнутся ли Венесуэла? Иран? Ирак? На какие действия их толкнет падение цен, когда терять уже нечего? Будут просто смотреть как идут на дно? Сколько у них запаса прочности?
Ну а что им остается? Дешевая нефть выгодна всем могущественным мировым государствам. А дорогая - в основном, шпане. Хло уже всех заипал со своими амбициями. Уж не знаю что там на этой встрече ОПЭК, но видимо условия были предложены такие, что рашка не могла их принять.
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airmax78
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