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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3164316531663167

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне кстати нравится как работает единственная извилина у «экспердов» по рынку нефти.

РФ развалится, к бабке не ходи.

Все. Саудовская Аравия победит Рашку в ценовой войне.

Такое впечатление что люди вообще не понимают, какая доля в экспорте этих стран нефти.

Но то ерунда, а сколько стран являются экспортерами нефти? И как дела у них? Не загнутся ли Венесуэла? Иран? Ирак? На какие действия их толкнет падение цен, когда терять уже нечего? Будут просто смотреть как идут на дно? Сколько у них запаса прочности?

Но в единственную извилину «икспердов» вся сложность картины не вмещается.... может тупым реально легче жить?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:29

  investorkiev написав:
Если вы согласны с ним, то наверное согласны и с тем, что он писал в 2014 году про Украину?

Ушастый муравей врёт постоянно.
Как и ты, Натаха :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:49

  investorkiev написав:Мне кстати нравится как работает единственная извилина у «экспердов» по рынку нефти.

РФ развалится, к бабке не ходи.

Все. Саудовская Аравия победит Рашку в ценовой войне.

Такое впечатление что люди вообще не понимают, какая доля в экспорте этих стран нефти.

Но то ерунда, а сколько стран являются экспортерами нефти? И как дела у них? Не загнутся ли Венесуэла? Иран? Ирак? На какие действия их толкнет падение цен, когда терять уже нечего? Будут просто смотреть как идут на дно? Сколько у них запаса прочности?

Ну а что им остается? Дешевая нефть выгодна всем могущественным мировым государствам. А дорогая - в основном, шпане. Хло уже всех заипал со своими амбициями. Уж не знаю что там на этой встрече ОПЭК, но видимо условия были предложены такие, что рашка не могла их принять.
airmax78
 
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