Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Макс, любая война в заливе приведет к росту цен на нефть, не важно кто кого будет бомбить
Да, но после этого уже не будет никакого аятоллы и Ирана. Я не думаю, что такой ценой они захотят помочь России. Поэтому остается им только смотреть как падает цена и возмущаться.
Ага, америкосы нормально так разобрались с Ираком. Окупировали страну, в которой раньше сами и привели Хусейна к власти, миллионы жертв... и теперь Иракцы их ненавидят. Прозрели. Думаю не так долго пройдет, пока и украинцы прозреют и поймут что такое «северо-атлантическое партнерство» и цену Нуландовских печенек.
Опросили столичные кинотеатры, а что на завтра? Кино будет, или карантин? Все в штатном режиме. Там кстати скоро аншлаг начнётся. Мамы с детьми, для которых закрыли школы, пойдут тыняться по торговым центрам, игровым зонам, детским площадкам, кинотеатрам и паркам. И не удержите вы их в хрущевках и сталинках. Три недели. В солнечный день. Кстати, а вы в курсе, что всех педагогов отправили в карантин за свой счёт? Не в курсе? Сообщаю. А вместе с тем. Попробовала забронировать на завтрашний вечер столик для друзей в одном из популярных ресторанов - ноль мест. Во втором - под завязку. В спортзале аншлаг. Все к весне готовятся. Отправьте их на диван к телевизору, ага. В супермаркетах подготовка к Пасхе полным ходом, по уровню покупательской способности. Под крышей Ашана собирается свыше 200 людей, а больше 200 нельзя, - пишет Кабмин. Харьков сказал, что школы закрывать не будут. Многие села забили на решение Кабмина. У них садики - главные центры активности. Наш народ непобедим в своей силе протеста против государственных запретов и установок. А тем более чихать они хотели на рекомендации.
airmax78 написав:Да, но после этого уже не будет никакого аятоллы и Ирана. Я не думаю, что такой ценой они захотят помочь России. Поэтому остается им только смотреть как падает цена и возмущаться.
Ага, америкосы нормально так разобрались с Ираком. Окупировали страну, в которой раньше сами и привели Хусейна к власти, миллионы жертв... и теперь Иракцы их ненавидят. Прозрели. Думаю не так долго пройдет, пока и украинцы прозреют и поймут что такое «северо-атлантическое партнерство» и цену Нуландовских печенек.
investorkiev написав:Макс, любая война в заливе приведет к росту цен на нефть, не важно кто кого будет бомбить
Да, но после этого уже не будет никакого аятоллы и Ирана. Я не думаю, что такой ценой они захотят помочь России. Поэтому остается им только смотреть как падает цена и возмущаться.
Ага, америкосы нормально так разобрались с Ираком. Окупировали страну, в которой раньше сами и привели Хусейна к власти, миллионы жертв... и теперь Иракцы их ненавидят. Прозрели. Думаю не так долго пройдет, пока и украинцы прозреют и поймут что такое «северо-атлантическое партнерство» и цену Нуландовских печенек.