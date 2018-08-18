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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3165316631673168

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:23

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, любая война в заливе приведет к росту цен на нефть, не важно кто кого будет бомбить

Да, но после этого уже не будет никакого аятоллы и Ирана. Я не думаю, что такой ценой они захотят помочь России. Поэтому остается им только смотреть как падает цена и возмущаться.


Ага, америкосы нормально так разобрались с Ираком. Окупировали страну, в которой раньше сами и привели Хусейна к власти, миллионы жертв... и теперь Иракцы их ненавидят. Прозрели.
Думаю не так долго пройдет, пока и украинцы прозреют и поймут что такое «северо-атлантическое партнерство» и цену Нуландовских печенек.

Почитайте книгу народной героини Надежды Савченко про Ирак (она там служила наемником).
https://www.istpravda.com.ua/blogs/55b752f748de0/

Как они давили детей БТРами и откупались от родителей за 200$, и т.д.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Опросили столичные кинотеатры, а что на завтра? Кино будет, или карантин? Все в штатном режиме. Там кстати скоро аншлаг начнётся. Мамы с детьми, для которых закрыли школы, пойдут тыняться по торговым центрам, игровым зонам, детским площадкам, кинотеатрам и паркам. И не удержите вы их в хрущевках и сталинках. Три недели. В солнечный день. Кстати, а вы в курсе, что всех педагогов отправили в карантин за свой счёт? Не в курсе? Сообщаю.
А вместе с тем. Попробовала забронировать на завтрашний вечер столик для друзей в одном из популярных ресторанов - ноль мест. Во втором - под завязку. В спортзале аншлаг. Все к весне готовятся. Отправьте их на диван к телевизору, ага. В супермаркетах подготовка к Пасхе полным ходом, по уровню покупательской способности. Под крышей Ашана собирается свыше 200 людей, а больше 200 нельзя, - пишет Кабмин. Харьков сказал, что школы закрывать не будут. Многие села забили на решение Кабмина. У них садики - главные центры активности.
Наш народ непобедим в своей силе протеста против государственных запретов и установок. А тем более чихать они хотели на рекомендации.

(С) Крюкова
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:37

investorkiev
Фонтанируешь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:38

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Да, но после этого уже не будет никакого аятоллы и Ирана. Я не думаю, что такой ценой они захотят помочь России. Поэтому остается им только смотреть как падает цена и возмущаться.


Ага, америкосы нормально так разобрались с Ираком. Окупировали страну, в которой раньше сами и привели Хусейна к власти, миллионы жертв... и теперь Иракцы их ненавидят. Прозрели.
Думаю не так долго пройдет, пока и украинцы прозреют и поймут что такое «северо-атлантическое партнерство» и цену Нуландовских печенек.

Почитайте книгу народной героини Надежды Савченко про Ирак (она там служила наемником).
https://www.istpravda.com.ua/blogs/55b752f748de0/

Как они давили детей БТРами и откупались от родителей за 200$, и т.д.

О том что Савченко ипанутая на всю голову именно в Ираке и стало понятно. Я общался с ее сослуживецем по Ираку. Я бы тому что она пишет не сильно доверял. Там не все дома. Мягко говоря.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:05

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, любая война в заливе приведет к росту цен на нефть, не важно кто кого будет бомбить

Да, но после этого уже не будет никакого аятоллы и Ирана. Я не думаю, что такой ценой они захотят помочь России. Поэтому остается им только смотреть как падает цена и возмущаться.


Ага, америкосы нормально так разобрались с Ираком. Окупировали страну, в которой раньше сами и привели Хусейна к власти, миллионы жертв... и теперь Иракцы их ненавидят. Прозрели.
Думаю не так долго пройдет, пока и украинцы прозреют и поймут что такое «северо-атлантическое партнерство» и цену Нуландовских печенек.

Почитайте книгу народной героини Надежды Савченко про Ирак (она там служила наемником).
https://www.istpravda.com.ua/blogs/55b752f748de0/

Как они давили детей БТРами и откупались от родителей за 200$, и т.д.

Є модератор?
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:13

что-то не постит коллега "Первый" скрины айфона...
странно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:19

тeатры закрыты

театры закрыты, не кино)
садики закрыты - видела много офигевших родителей) с другой стороны, здоровье дороже
кто болел грипом, не даст соврать.
со мной грип случился раз в жизни, я думала, не выживу
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vikapavl
 
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