Додано: Сер 11 бер, 2020 20:31

Опросили столичные кинотеатры, а что на завтра? Кино будет, или карантин? Все в штатном режиме. Там кстати скоро аншлаг начнётся. Мамы с детьми, для которых закрыли школы, пойдут тыняться по торговым центрам, игровым зонам, детским площадкам, кинотеатрам и паркам. И не удержите вы их в хрущевках и сталинках. Три недели. В солнечный день. Кстати, а вы в курсе, что всех педагогов отправили в карантин за свой счёт? Не в курсе? Сообщаю.

А вместе с тем. Попробовала забронировать на завтрашний вечер столик для друзей в одном из популярных ресторанов - ноль мест. Во втором - под завязку. В спортзале аншлаг. Все к весне готовятся. Отправьте их на диван к телевизору, ага. В супермаркетах подготовка к Пасхе полным ходом, по уровню покупательской способности. Под крышей Ашана собирается свыше 200 людей, а больше 200 нельзя, - пишет Кабмин. Харьков сказал, что школы закрывать не будут. Многие села забили на решение Кабмина. У них садики - главные центры активности.

Наш народ непобедим в своей силе протеста против государственных запретов и установок. А тем более чихать они хотели на рекомендации.



(С) Крюкова