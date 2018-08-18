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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3167316831693170>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:38

investorkiev
честно сказать, сейчас самое время взлетать и падать.
Такое бывает раз в 10 лет. Кто умеет воспользоваться - в дамках.
Удачи всем. Без паники)
ПС дождались
Востаннє редагувалось vikapavl в Сер 11 бер, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:38

  Васенька написав:зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах. 8)
кому будете здавати свої халупки ленлорди??? :mrgreen:

В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:39

  trololo написав:airmax78

савченко - медведчуковская шалава, раскручивали ее силами кремлеботской медиа машины


Зображення

а что скажете про Сенцова? какое ваше мнение? чья он шалава?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:40

investorkiev
он - мистер Никто
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:43

  airmax78 написав:
  Васенька написав:зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах. 8)
кому будете здавати свої халупки ленлорди??? :mrgreen:

В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.

максік говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма :twisted:
якраз для тебе...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:51

  Васенька написав:
  airmax78 написав:
  Васенька написав:зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах. 8)
кому будете здавати свої халупки ленлорди??? :mrgreen:

В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.

максік говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма :twisted:
якраз для тебе...

Я пробовал - не помогает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:56

  airmax78 написав:Я пробовал - не помогает.

я слышал, если в модном мопе делать процедуру, - то помогает.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:58

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Я пробовал - не помогает.

я слышал, если в модном мопе делать процедуру, - то помогает.

Можете обучающее видео записать и на ютьюб выложить (ну и сюда ссылку)? Мне кажется я что-то неправильно делал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:04

airmax78
имхо, вам нельзя останавливаться.
если не хотите прямо в мопе - уточните у знакомых и друзей, родственников.
не нужно полагаться на мнение незнакомых людей с какого-то форума.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:20

  airmax78 написав:
  Васенька написав:зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах. 8)
кому будете здавати свої халупки ленлорди??? :mrgreen:

В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.

Шо за бред? Кто вымер полностью? Вы представляете, что такое 3000 человек на 1.5-миллиардный Китай? Умирают только старики с кучей хронических болезней.
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