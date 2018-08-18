Додано: Сер 11 бер, 2020 22:04

airmax78

имхо, вам нельзя останавливаться.

если не хотите прямо в мопе - уточните у знакомых и друзей, родственников.

не нужно полагаться на мнение незнакомых людей с какого-то форума.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.