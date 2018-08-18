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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:38
investorkiev
честно сказать, сейчас самое время взлетать и падать.
Такое бывает раз в 10 лет. Кто умеет воспользоваться - в дамках.
Удачи всем. Без паники)
ПС дождались
Востаннє редагувалось vikapavl
в Сер 11 бер, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:38
Васенька написав:
зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах.
кому будете здавати свої халупки ленлорди???
В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:40
investorkiev
он - мистер Никто
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:43
airmax78 написав: Васенька написав:
зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах.
кому будете здавати свої халупки ленлорди???
В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.
максік говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма
якраз для тебе...
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Васенька
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:51
Васенька написав: airmax78 написав: Васенька написав:
зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах.
кому будете здавати свої халупки ленлорди???
В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.
максік говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма
якраз для тебе...
Я пробовал - не помогает.
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airmax78
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:56
airmax78 написав:
Я пробовал - не помогает.
я слышал, если в модном мопе делать процедуру, - то помогает.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:58
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Я пробовал - не помогает.
я слышал, если в модном мопе делать процедуру, - то помогает.
Можете обучающее видео записать и на ютьюб выложить (ну и сюда ссылку)? Мне кажется я что-то неправильно делал.
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airmax78
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:04
airmax78
имхо, вам нельзя останавливаться.
если не хотите прямо в мопе - уточните у знакомых и друзей, родственников.
не нужно полагаться на мнение незнакомых людей с какого-то форума.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:20
airmax78 написав: Васенька написав:
зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах.
кому будете здавати свої халупки ленлорди???
В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.
Шо за бред? Кто вымер полностью? Вы представляете, что такое 3000 человек на 1.5-миллиардный Китай? Умирают только старики с кучей хронических болезней.
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