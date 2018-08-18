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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:21
девочки, не ссорьтесь
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:24
vikapavl написав:investorkiev
честно сказать, сейчас самое время взлетать и падать.Такое бывает раз в 10 лет.
Кто умеет воспользоваться - в дамках.
Удачи всем. Без паники)
ПС дождались
Математическая неточность для нас уже 2 раза в 10 лет ))))
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stm
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