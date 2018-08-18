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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3167316831693170

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

девочки, не ссорьтесь
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
vikapavl
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:24

  vikapavl написав:investorkiev
честно сказать, сейчас самое время взлетать и падать.
Такое бывает раз в 10 лет. Кто умеет воспользоваться - в дамках.
Удачи всем. Без паники)
ПС дождались

Математическая неточность для нас уже 2 раза в 10 лет ))))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:56

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.

Всё верно. Такое жильё строится 1 штука в 3 года, оно для Андрея, для Богдана, всяких Малюсек, Гончаруких и прочих, которые срубят на подобное одним росчерком пера, не мучаясь, что за углом на 300 баксов с метра дешевле

А кто тогда покупал по такой и выше цене сталинки и министерские дома при Юще, да и при батоне, инопланетяне штоли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:08

  airmax78 написав:
  Васенька написав:максік говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма :twisted:
якраз для тебе...

Я пробовал - не помогает.

Макс вляпався, як не з шіткоїном на хаях, то із нерухомістю, така хом'яча доля, ... тарять агресивно, на хаях :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:15

  stm написав:
  Serg-ik написав:
  stm написав:Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык

Надеюсь, что всё будет хорошо
Но можно ( теоретически) провернуть обмен:
"Меняю аппарат искусственной вентиляции лёгких на 1 комнатную квартиру"

Черный юмор хорош, и может иметь место. Но учитывая свёртывание рынков и как никогда производственных циклов, дай Бог не потерять работу, не только не заболеть... Вот от ИТ Мекки Эстонии не ожидала честно таких выступлений печальных. Мы ж тоже на смузи айти как представителей супер желанного сектора надеялись, а сейчас прям не знаю...

Естонія, ІТ Мекка, не смішіть мої тапки.
Київ - оце ІТ Мекка.
Не Берлін, не В-ва, а по буквам: Катя, Ирій, Їжак, Вася. КИЇВ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:24

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:
  Васенька написав:максік говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма :twisted:
якраз для тебе...

Я пробовал - не помогает.

Макс вляпався, як не з шіткоїном на хаях, то із нерухомістю, така хом'яча доля, ... тарять агресивно, на хаях :mrgreen:

"Мы будем багатіє!"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:36

  xio13 написав:Ну що друзі, гривня пішла куди їй і місце, і разом з нею і києвський бєтон.

Оранжевий Уня Сезону писав, що в ВП Медовий при курсі ПА27 буде черга як до Мавзолею
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:39

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.

Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?

Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.

Новий тренд?
А МЗК?
А фасад з кондішенами.
А балкони з виносом?
А склені лоджії?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:40

  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:Стартап месяца.
не надо скиглить,надо брать лопату©,набор садовода и айда из города!

На городи, а не із города :)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:42

  xio13 написав:
  CRUSADER написав:
xio13 написав:Ну що друзі, гривня пішла куди їй і місце, і разом з нею і києвський бєтон.
Но напомню, что мы жили и при курсе 28 с такими ценами в долл на ликвид


В момент коли гривня почала зміцнюватись для багатьох людей бєтон став захисним активом, а цікаво буде поглянути що буде навпаки.

Цегла - хедж від падаючого бетону.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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  #<1 ... 3167316831693170
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