stm написав: Serg-ik написав: stm написав: Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык

Надеюсь, что всё будет хорошо

Но можно ( теоретически) провернуть обмен:

"Меняю аппарат искусственной вентиляции лёгких на 1 комнатную квартиру"

Черный юмор хорош, и может иметь место. Но учитывая свёртывание рынков и как никогда производственных циклов, дай Бог не потерять работу, не только не заболеть... Вот от ИТ Мекки Эстонии не ожидала честно таких выступлений печальных. Мы ж тоже на смузи айти как представителей супер желанного сектора надеялись, а сейчас прям не знаю...

Естонія, ІТ Мекка, не смішіть мої тапки.

Київ - оце ІТ Мекка.

Не Берлін, не В-ва, а по буквам: Катя, Ирій, Їжак, Вася. КИЇВ.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

