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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:21
девочки, не ссорьтесь
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
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vikapavl
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:24
vikapavl написав:investorkiev
честно сказать, сейчас самое время взлетать и падать.Такое бывает раз в 10 лет.
Кто умеет воспользоваться - в дамках.
Удачи всем. Без паники)
ПС дождались
Математическая неточность для нас уже 2 раза в 10 лет ))))
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stm
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:56
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.
Всё верно. Такое жильё строится 1 штука в 3 года, оно для Андрея, для Богдана, всяких Малюсек, Гончаруких и прочих, которые срубят на подобное одним росчерком пера, не мучаясь, что за углом на 300 баксов с метра дешевле
А кто тогда покупал по такой и выше цене сталинки и министерские дома при Юще, да и при батоне, инопланетяне штоли?
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барабашов
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:08
airmax78 написав: Васенька написав:
максік говорять від лоховіруса
добре допомагає трьохвідерна клізма
якраз для тебе...
Я пробовал - не помогает
.
Макс вляпався, як не з шіткоїном на хаях, то із нерухомістю, така хом'яча доля
, ... тарять агресивно, на хаях
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:15
stm написав: Serg-ik написав: stm написав:
Сидите Серж на матрасе и ближайший месяц не вылазте, потом ориентируйтесь по тест системам чем больше заболевших, тем больше шансов на кирдык
Надеюсь, что всё будет хорошо
Но можно ( теоретически) провернуть обмен:
"Меняю аппарат искусственной вентиляции лёгких на 1 комнатную квартиру"
Черный юмор хорош, и может иметь место. Но учитывая свёртывание рынков и как никогда производственных циклов, дай Бог не потерять работу, не только не заболеть... Вот от ИТ Мекки Эстонии не ожидала честно таких выступлений печальных. Мы ж тоже на смузи айти как представителей супер желанного сектора надеялись, а сейчас прям не знаю...
Естонія, ІТ Мекка, не смішіть мої тапки.
Київ - оце ІТ Мекка.
Не Берлін, не В-ва, а по буквам: Катя, Ирій, Їжак, Вася. КИЇВ.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:24
TylerTruman_ написав: airmax78 написав: Васенька написав:
максік говорять від лоховіруса
добре допомагає трьохвідерна клізма
якраз для тебе...
Я пробовал - не помогает
.
Макс вляпався, як не з шіткоїном на хаях, то із нерухомістю, така хом'яча доля
, ... тарять агресивно, на хаях
"Мы будем багатіє!"(с)
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:36
xio13 написав:
Ну що друзі, гривня пішла куди їй і місце, і разом з нею і києвський бєтон.
Оранжевий Уня Сезону писав, що в ВП Медовий при курсі ПА27 буде черга як до Мавзолею
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:39
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.
Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?
Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.
Новий тренд?
А МЗК?
А фасад з кондішенами.
А балкони з виносом?
А склені лоджії?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:40
Мизантрóп написав: zzzzzz написав:
Стартап месяца.
не надо скиглить,надо брать лопату©,набор садовода и айда из города!
На городи, а не із города
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:42
xio13 написав: CRUSADER написав:
xio13 написав:Ну що друзі, гривня пішла куди їй і місце, і разом з нею і києвський бєтон.
Но напомню, что мы жили и при курсе 28 с такими ценами в долл на ликвид
В момент коли гривня почала зміцнюватись для багатьох людей бєтон став захисним активом, а цікаво буде поглянути що буде навпаки.
Цегла - хедж від падаючого бетону.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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