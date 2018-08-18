RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3168316931703171

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 80
Вже навіть перевищили
41%
33
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:53

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:[
Я пробовал - не помогает.

Макс вляпався, як не з шіткоїном на хаях, то із нерухомістю, така хом'яча доля, ... тарять агресивно, на хаях :mrgreen:

"Мы будем багатіє!"(с)

Ви та Уну (із його оранжем)? чи Ви та КХ (із його та вашим ріплом)?
... тарять агресивно, на хаях :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 660
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:57

  Frant написав:Є модератор?
Ватниця хоче в баню.

слышь, шароваропатриот, ты сам никуда не хочешь?
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 01.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3168316931703171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1779, 1780, 1781
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17802 2880953
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 21:37
Васенька
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
9 10747
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 11:13
podsneznIK55
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 195014
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron