Ви та Уну (із його оранжем)? чи Ви та КХ (із його та вашим ріплом)?
... тарять агресивно, на хаях
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Додано: Чет 12 бер, 2020 00:53
Ви та Уну (із його оранжем)? чи Ви та КХ (із його та вашим ріплом)?
... тарять агресивно, на хаях
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:57
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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