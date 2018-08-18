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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:53
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
[
Я пробовал - не помогает
.
Макс вляпався, як не з шіткоїном на хаях, то із нерухомістю, така хом'яча доля
, ... тарять агресивно, на хаях
"Мы будем багатіє!"(с)
Ви та Уну (із його оранжем)? чи Ви та КХ (із його та вашим ріплом)?
... тарять агресивно, на хаях
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Чет 12 бер, 2020 00:57
Frant написав:
Є модератор?
Ватниця хоче в баню.
слышь, шароваропатриот, ты сам никуда не хочешь?
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 02:17
барабашов написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.
Всё верно. Такое жильё строится 1 штука в 3 года, оно для Андрея, для Богдана, всяких Малюсек, Гончаруких и прочих, которые срубят на подобное одним росчерком пера, не мучаясь, что за углом на 300 баксов с метра дешевле
А кто тогда покупал по такой и выше цене сталинки и министерские дома при Юще, да и при батоне, инопланетяне штоли?
То давно було.
Промисловість з тих пір деградувала капітально
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Додано: Чет 12 бер, 2020 02:22
Васенька написав:
зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах.
кому будете здавати свої халупки ленлорди???
Балабол,
Що ти тут взагалі робиш? Бери лопату і в поле - скоро пора картоплю саджати. Твоя думка про київську нерухомість - нікого тут не цікавить
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Додано: Чет 12 бер, 2020 02:23
Шо там с РОКЕТОЙ? Есть свежие кейсы по разметанию однушек "па 1500" в утро начала продаж?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 02:30
flyman написав:
Естонія, ІТ Мекка, не смішіть мої тапки.
Київ - оце ІТ Мекка.
Не Берлін, не В-ва, а по буквам: Катя, Ирій, Їжак, Вася. КИЇВ.
Киев давно сдает свои позиции. Одни формашлепы остались.
Вот действительно... Я ОЧЕНЬ сильно прошу прощения за оффтоп у всех
, но Флай. Скажи как ты решишь задачку типа:
You have 2 arrays with the same size:
a1 = [1, 18, 35, 69, 86, 103, 120, 133, 52]
a2 = [1, 120, 18, 35, 52, 69, 77, 103, 133]
Each array has some element that isn't presented in another array.
Find a1[i] that isn't presented in a2 and a2[j] that isn't presented in a1.
Давай честно, как бы ты ее решил. Язык используемый не имеет значения. Решить надо с учетом массивов на сотни\тысячи элементов. Решать без гугла\ютуба.
Сам осознаешь что формошлеп.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 02:41
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.
Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?
Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.
Что считать "большой" кухней?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 02:46
xio13 написав: Kostia написав:
Наоборот, как только гривна обесценивается, люди покупают
У мене в огороді під берізкою долярі закопані, так я і побіг доляри які дорожчають міняти на обіцянки через н-років отримать бєтон.
Я жартую звісно, не під берізкою, а під липою
) але все ж таки.
Так Вы проверьте, может Ваши доляри - липовые?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 02:56
change_pm написав: investorkiev написав: Serg-ik написав:
куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег
, не старше 2000г.
Серж, ищите заболевших коронавирусом
и у них скупайте недвижимость. Она им уже не нужна (скоро помрут), а адекватно оценить они ее не смогут в виду пагубного действия вируса на организм.
Только не забывайте ходить на просмотры в маске и пользоваться антисептиком,
вы же отец двоих детей, рисковать собой не имеете права!
Буду радий бачити Вас в костюмі хімзахисту, коли ви по орендну плату поїдете. Можете і фото тут викласти, все-рівно в костюмі вас ніхто не впізнає.
..
До речі таке питання, як будете виганяти за неоплату оренди хворих короновірусом безробітних?
Є вже план дій при наявності трупа орендатора в квартирі? Як будете сан.обробку проводити?
зі. Взагалі не знущаюсь. Цікаво, що люди по такому поводу думають?
Есть вещи, которые даже в химке будут видны (или не видны)))))) И тогда вся конспирация известному животному под известную часть тела.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 03:09
airmax78 написав: investorkiev написав:
Мне кстати нравится как работает единственная извилина у «экспердов» по рынку нефти.
РФ развалится, к бабке не ходи.
Все. Саудовская Аравия победит Рашку в ценовой войне.
Такое впечатление что люди вообще не понимают, какая доля в экспорте этих стран нефти.
Но то ерунда, а сколько стран являются экспортерами нефти? И как дела у них? Не загнутся ли Венесуэла? Иран? Ирак? На какие действия их толкнет падение цен, когда терять уже нечего? Будут просто смотреть как идут на дно? Сколько у них запаса прочности?
Ну а что им остается? Дешевая нефть выгодна всем могущественным мировым государствам. А дорогая - в основном, шпане. Хло уже всех заипал со своими амбициями. Уж не знаю что там на этой встрече ОПЭК, но видимо условия были предложены такие, что рашка не могла их принять.
Потому что привыкли все вопросы решать "через колено". А тут оказалось что на их болт нашлась гайка с еще более крутой резьбой.
Если Сауды закусят удила, то рп ждет новый 91 год. Эз э ризалт - бацька незадорого сдаст апартаменты в Беловежской пуще для раздерибана бензоколонки с неадекватно амбициозной секьюрити.
Что там будет с другими нефтедобывающими странами - будут разные варианты. Судьба Венесуэлы уже давно никого неипает, страны БВ будут находиться в таких позах Камасутры как арабская вязь, но как-то разрулятся. Насчет того, что кто-то типа Ирана может что-то утворить...ну вот недавно отвесили им - и чо? Запустили что-то навмання в пустыню и заявили, что всех порешили. Свои верят.
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