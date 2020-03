Додано: Чет 12 бер, 2020 02:30

flyman написав: Естонія, ІТ Мекка, не смішіть мої тапки.

Київ - оце ІТ Мекка.

Киев давно сдает свои позиции. Одни формашлепы остались.Вот действительно..., но Флай. Скажи как ты решишь задачку типа:You have 2 arrays with the same size:a1 = [1, 18, 35, 69, 86, 103, 120, 133, 52]a2 = [1, 120, 18, 35, 52, 69, 77, 103, 133]Each array has some element that isn't presented in another array.Find a1[i] that isn't presented in a2 and a2[j] that isn't presented in a1.Давай честно, как бы ты ее решил. Язык используемый не имеет значения. Решить надо с учетом массивов на сотни\тысячи элементов. Решать без гугла\ютуба.Сам осознаешь что формошлеп.