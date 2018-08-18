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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 12 бер, 2020 03:19
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Мне кстати нравится как работает единственная извилина у «экспердов» по рынку нефти.
РФ развалится, к бабке не ходи.
Все. Саудовская Аравия победит Рашку в ценовой войне.
Такое впечатление что люди вообще не понимают, какая доля в экспорте этих стран нефти.
Но то ерунда, а сколько стран являются экспортерами нефти? И как дела у них? Не загнутся ли Венесуэла? Иран? Ирак? На какие действия их толкнет падение цен, когда терять уже нечего? Будут просто смотреть как идут на дно? Сколько у них запаса прочности?
Ну а что им остается? Дешевая нефть выгодна всем могущественным мировым государствам. А дорогая - в основном, шпане. Хло уже всех заипал со своими амбициями. Уж не знаю что там на этой встрече ОПЭК, но видимо условия были предложены такие, что рашка не могла их принять.
Макс, не гоните.
У Ирана самая сильная армия в регионе. 80 млн населения. Религиозная ненависть к Саудитам. Критическая зависимость от экспорта нефти. Вы бы на месте Аятоллы что бы сделали? Не ипанули бы по танкеру СА? Или их нефтеперерабатывающему заводу? Или еще что-нибуДь бы учудили?
По другим странам тоже ситуация не однозначная, и далеко не все они «шпана». И не все - failed state (как аграрная сверхдержава).
Для ясности. Когда-то на форуме считалось, что после налаживания автопроизводства - страна вышла из кризиса.
Так вот. Иран в 2017 году произвел 1.5 млн автомобилей.
Украина в 2017 произвела ... 7 тыс авто.
1.А фигли по танкерам фигачить? Пусть фигачат по месторождениям в районе Сургута и Нефтеюганска. Кто отказался сокращать добычу?
2.А нафига в Украине, в которую ЛЕГКО завозятся авто из Европы, 1,5 млн? При этом в Украине-то миллионов 35 от силы. Из них 1/3 -пенсионеры, еще 1/3 дети. Остальные или ездят на том что есть. Вроде как дехвицита нет. И другое дело - страна, куда никто не хочет заходить. Ну там есть старый завод от ПЭ и ЖО. Смарагды делает. Ну и пущай варятся в своем соку. Или они своими смарагдами завалили все мировые рынки? Так ведь - нет.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 03:23
hxbbgaf написав: investorkiev написав:
Макс, любая война в заливе приведет к росту цен на нефть, не важно кто кого будет бомбить
Война в заливе пока откладывается, там американцы слились, даже обстрелы своих баз простили.
Значит не было планов пока в горячую драку устраивать.
Как вариант - можно использовать те методы, которые сработали против СССР.
Да и "обстрелы" баз - это громко сказано и в основном по иранскому радио
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Додано: Чет 12 бер, 2020 03:29
vikapavl написав:
театры закрыты, не кино)
садики закрыты - видела много офигевших родителей) с другой стороны, здоровье дороже
кто болел грипом, не даст соврать.
со мной грип случился раз в жизни, я думала, не выживу
В 90-х был грипп, потерял почти 20 кг веса. Почти месяц. Почти вылетел из ВУЗа.
Поэтому "перебдеть лучше, чем недобдеть".
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Додано: Чет 12 бер, 2020 03:30
Васенька написав:
зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах.
кому будете здавати свої халупки ленлорди???
Зачем Вы это спрашиваете на всех ветках?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 03:46
Васенька написав: airmax78 написав: Васенька написав:
зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах.
кому будете здавати свої халупки ленлорди???
В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.
максік говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма
якраз для тебе...
Трехсолодовая.
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