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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3165316631673168>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 81
Вже навіть перевищили
42%
34
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:42

  xio13 написав:
  CRUSADER написав:
xio13 написав:Ну що друзі, гривня пішла куди їй і місце, і разом з нею і києвський бєтон.
Но напомню, что мы жили и при курсе 28 с такими ценами в долл на ликвид


В момент коли гривня почала зміцнюватись для багатьох людей бєтон став захисним активом, а цікаво буде поглянути що буде навпаки.

Цегла - хедж від падаючого бетону.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 02:23

Шо там с РОКЕТОЙ? Есть свежие кейсы по разметанию однушек "па 1500" в утро начала продаж?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 02:41

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.

Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?

Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.


Что считать "большой" кухней?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 02:46

  xio13 написав:
  Kostia написав:Наоборот, как только гривна обесценивается, люди покупают


У мене в огороді під берізкою долярі закопані, так я і побіг доляри які дорожчають міняти на обіцянки через н-років отримать бєтон.
Я жартую звісно, не під берізкою, а під липою ) але все ж таки.


Так Вы проверьте, может Ваши доляри - липовые?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 02:56

  change_pm написав:
  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег :-), не старше 2000г.


Серж, ищите заболевших коронавирусом и у них скупайте недвижимость. Она им уже не нужна (скоро помрут), а адекватно оценить они ее не смогут в виду пагубного действия вируса на организм.

Только не забывайте ходить на просмотры в маске и пользоваться антисептиком, вы же отец двоих детей, рисковать собой не имеете права!


Буду радий бачити Вас в костюмі хімзахисту, коли ви по орендну плату поїдете. Можете і фото тут викласти, все-рівно в костюмі вас ніхто не впізнає...

До речі таке питання, як будете виганяти за неоплату оренди хворих короновірусом безробітних?

Є вже план дій при наявності трупа орендатора в квартирі? Як будете сан.обробку проводити?

зі. Взагалі не знущаюсь. Цікаво, що люди по такому поводу думають?



Есть вещи, которые даже в химке будут видны (или не видны)))))) И тогда вся конспирация известному животному под известную часть тела. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 03:29

  vikapavl написав:театры закрыты, не кино)
садики закрыты - видела много офигевших родителей) с другой стороны, здоровье дороже
кто болел грипом, не даст соврать.
со мной грип случился раз в жизни, я думала, не выживу


В 90-х был грипп, потерял почти 20 кг веса. Почти месяц. Почти вылетел из ВУЗа.
Поэтому "перебдеть лучше, чем недобдеть".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 03:46

  Васенька написав:
  airmax78 написав:
  Васенька написав:зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах. 8)
кому будете здавати свої халупки ленлорди??? :mrgreen:

В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.

максік говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма :twisted:
якраз для тебе...


Трехсолодовая.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:40

  rjkz написав:Что считать "большой" кухней?

От 20 метров? :mrgreen:
У Макса, наверное, такая. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:53

  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Что считать "большой" кухней?

От 20 метров? :mrgreen:
У Макса, наверное, такая. :lol:

Я же говорю: все прекрасно знают, что такое правильная планировка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:03

  Gastarbaiter написав:Шо там с РОКЕТОЙ? Есть свежие кейсы по разметанию однушек "па 1500" в утро начала продаж?

Укро-заробітчани масово повертаються з Італії в Україну.
Трамп закрив в'їзд в Америку.
Натаха-Трайбека їде жити в Ордло, до однодумців і сестер по разкму.
Тому нас чекає економічний бум, тверда гривна і все таке інше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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