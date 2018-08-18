|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:42
xio13 написав: CRUSADER написав:
xio13 написав:Ну що друзі, гривня пішла куди їй і місце, і разом з нею і києвський бєтон.
Но напомню, что мы жили и при курсе 28 с такими ценами в долл на ликвид
В момент коли гривня почала зміцнюватись для багатьох людей бєтон став захисним активом, а цікаво буде поглянути що буде навпаки.
Цегла - хедж від падаючого бетону.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17547
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 997 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 бер, 2020 02:23
Шо там с РОКЕТОЙ? Есть свежие кейсы по разметанию однушек "па 1500" в утро начала продаж?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1316
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 02:41
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Планировка она либо правильная, либо нет. При чем тут вкусы? В Ричмонде покупатель не изменил в моей планировке вообще ничего.
Мне, если честно, все равно по чем будет торговаться Эврика - я уже понял что она из себя представляет. Мне такое не надо. Но и центру, при отсутствии форс-мажора, падать особо, мне кажется, некуда. Аналог РТ видовой по 1500 на стадии 8 месяцев до сдачи я уже не жду. Пока видим аналоги на стадии забор по 2500-3000 со смутными сроками сдачи. Готовое - по 4000+. Машиноместа от 30-40куе.
Это откуда такие выводы, есть критерии правильной планировки конкретные?
Ну конечно. Любой дизайнер на ютьюбе считает своим долгом снять ролик о правильных и неправильных планировках. Большие светлые комнаты шириной не менее 3х метров с большими окнами и прямыми углами, просторная прихожая, но при этом отсутствие длинных коридоров, большая кухня со столовой зоной, большие полноценные санузлы, отдельный санузел в хозяйской спальне, наличие гардеробной и не запредельная общая площадь.
Что считать "большой" кухней?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10432
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4481 раз.
- Подякували: 2360 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 12 бер, 2020 02:46
xio13 написав: Kostia написав:
Наоборот, как только гривна обесценивается, люди покупают
У мене в огороді під берізкою долярі закопані, так я і побіг доляри які дорожчають міняти на обіцянки через н-років отримать бєтон.
Я жартую звісно, не під берізкою, а під липою
) але все ж таки.
Так Вы проверьте, может Ваши доляри - липовые?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10432
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4481 раз.
- Подякували: 2360 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 12 бер, 2020 02:56
change_pm написав: investorkiev написав: Serg-ik написав:
куплю, дорого, по 500, 80-100 метров, не окраине и не левый берег
, не старше 2000г.
Серж, ищите заболевших коронавирусом
и у них скупайте недвижимость. Она им уже не нужна (скоро помрут), а адекватно оценить они ее не смогут в виду пагубного действия вируса на организм.
Только не забывайте ходить на просмотры в маске и пользоваться антисептиком,
вы же отец двоих детей, рисковать собой не имеете права!
Буду радий бачити Вас в костюмі хімзахисту, коли ви по орендну плату поїдете. Можете і фото тут викласти, все-рівно в костюмі вас ніхто не впізнає.
..
До речі таке питання, як будете виганяти за неоплату оренди хворих короновірусом безробітних?
Є вже план дій при наявності трупа орендатора в квартирі? Як будете сан.обробку проводити?
зі. Взагалі не знущаюсь. Цікаво, що люди по такому поводу думають?
Есть вещи, которые даже в химке будут видны (или не видны)))))) И тогда вся конспирация известному животному под известную часть тела.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10432
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4481 раз.
- Подякували: 2360 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 12 бер, 2020 03:29
vikapavl написав:
театры закрыты, не кино)
садики закрыты - видела много офигевших родителей) с другой стороны, здоровье дороже
кто болел грипом, не даст соврать.
со мной грип случился раз в жизни, я думала, не выживу
В 90-х был грипп, потерял почти 20 кг веса. Почти месяц. Почти вылетел из ВУЗа.
Поэтому "перебдеть лучше, чем недобдеть".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10432
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4481 раз.
- Подякували: 2360 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 12 бер, 2020 03:46
Васенька написав: airmax78 написав: Васенька написав:
зараз всі ПАНАЄХИ розїдуться по своїх селах.
кому будете здавати свої халупки ленлорди???
В селах нет аппаратов искусственной вентиляции легких - там шансов выжить нет. В Китае маленькие села вымерли полностью, а крупные города только на 25-30%. Так что наоборот сейчас люди поедут в Киев.
максік говорять від лоховіруса добре допомагає трьохвідерна клізма
якраз для тебе...
Трехсолодовая.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10432
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4481 раз.
- Подякували: 2360 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 12 бер, 2020 08:40
rjkz написав:
Что считать "большой" кухней?
От 20 метров?
У Макса, наверное, такая.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3675
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 08:53
_Mykola_ написав: rjkz написав:
Что считать "большой" кухней?
От 20 метров?
У Макса, наверное, такая.
Я же говорю: все прекрасно знают, что такое правильная планировка.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33650
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 3874 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:03
Gastarbaiter написав:
Шо там с РОКЕТОЙ? Есть свежие кейсы по разметанию однушек "па 1500" в утро начала продаж?
Укро-заробітчани масово повертаються з Італії в Україну.
Трамп закрив в'їзд в Америку.
Натаха-Трайбека їде жити в Ордло, до однодумців і сестер по разкму.
Тому нас чекає економічний бум, тверда гривна і все таке інше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21082
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17803
|2881292
|
Чет 12 бер, 2020 02:38
rjkz
|
|464
|195047
|
|
|9
|10751
|
|