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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:06
investorkiev написав: vikapavl написав:
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
когда на улицах карантин и много трупов от коронавируса - покупай собственность?
ЗЫ есть слух, что в Киеве уже 80 человек умерло "от легочной недостаточности".
декомунизированная система медицины не имеет тестов, поэтому просто пишут "пневмония", "грипп", и т.д.
Натаха, їдь в Ордло, там тебе зразу вилікують.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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