RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3165316631673168

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 81
Вже навіть перевищили
42%
34
Приблизно на рівні 2013
19%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
15
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:06

  investorkiev написав:
  vikapavl написав:Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.


когда на улицах карантин и много трупов от коронавируса - покупай собственность?

ЗЫ есть слух, что в Киеве уже 80 человек умерло "от легочной недостаточности".
декомунизированная система медицины не имеет тестов, поэтому просто пишут "пневмония", "грипп", и т.д.

Натаха, їдь в Ордло, там тебе зразу вилікують.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21082
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:25

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Что считать "большой" кухней?

От 20 метров? :mrgreen:
У Макса, наверное, такая. :lol:

Я же говорю: все прекрасно знают, что такое правильная планировка.

Конкретики так и не было
Kostia
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41

Kostia

а что тут сложного? хорошая планировка - это в меру большие квадратные и прямоугольные помещения с удобными окнами, и не раздутыми кориродами
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2039 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:От 20 метров? :mrgreen:
У Макса, наверное, такая. :lol:

Я же говорю: все прекрасно знают, что такое правильная планировка.

Конкретики так и не было

С вами все сложно. Или типа все сложно.
http://1tmn.ru/style/urbanism/10-princi ... 33608.html
https://dmitriy-sivak.livejournal.com/109442.html
airmax78
 
Повідомлень: 33651
З нами з: 25.10.12
Подякував: 849 раз.
Подякували: 3874 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3165316631673168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
10 10762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 10:57
GEraIW
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1779, 1780, 1781
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17803 2881371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 02:38
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195072
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18021)
12.03.2020 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.