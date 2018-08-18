Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:06
investorkiev написав: vikapavl написав:
Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.
когда на улицах карантин и много трупов от коронавируса - покупай собственность?
ЗЫ есть слух, что в Киеве уже 80 человек умерло "от легочной недостаточности".
декомунизированная система медицины не имеет тестов, поэтому просто пишут "пневмония", "грипп", и т.д.
Натаха, їдь в Ордло, там тебе зразу вилікують.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:25
airmax78 написав: _Mykola_ написав: rjkz написав:
Что считать "большой" кухней?
От 20 метров?
У Макса, наверное, такая.
Я же говорю: все прекрасно знают, что такое правильная планировка.
Конкретики так и не было
Kostia
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41
Kostia а что тут сложного? хорошая планировка - это в меру большие квадратные и прямоугольные помещения с удобными окнами, и не раздутыми кориродами
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45
Kostia написав: airmax78 написав: _Mykola_ написав:
От 20 метров?
У Макса, наверное, такая.
Я же говорю: все прекрасно знают, что такое правильная планировка.
Конкретики так и не было
С вами все сложно. Или типа все сложно.
http://1tmn.ru/style/urbanism/10-princi ... 33608.html https://dmitriy-sivak.livejournal.com/109442.html
airmax78
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