Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вариант двушки: Прихожая + гардеробная Гостиная + кухня Общий санузел Хозяйская спальня + санузел + гардеробная Гостевая спальня или кабинет Лоджия Много окон Околоквадратные помещения Максимально без коридоров Один уровень
Вариант двушки: Прихожая + гардеробная Гостиная + кухня Общий санузел Хозяйская спальня + санузел + гардеробная Гостевая спальня или кабинет Лоджия Много окон Околоквадратные помещения Максимально без коридоров Один уровень
Навіщо тут реклама юніт сіті?
Всьо.
Квартири нікому не потрібні. Тим більше двушки від 90 метрів.