Додано: Чет 12 бер, 2020 13:29

Serg-ik написав: Новости Укрбуд...если ещё кому то интересно

За результатами аудиту «Київміськбуду» не вистачає 2 млрд 100 млн грн для добудови житлових комплексів «Укрбуду». Про це на пресконференції повідомив президент компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір. Компанія проводить переговори з Державною іпотечною установою щодо залучення 2 млрд грн.



«Швидше за все, іпотечна установа просто викупить ці квартири та надасть нам фінансування», – зазначив Кушнір.



За словами президента компанії, будівельні роботи наразі розпочаті в 900 тис. кв м. об’єктів «Укрбуду», ще 500 тис кв.м. житла не побудовані та не продані.

https://mind.ua/news/20208654-kiyivmisk ... du-kushnir



а как всё начиналось?



Холдинговая компания «Киевгорстрой» будет достраивать жилые комплексы компании «Укрбуд» за счет аккумулированных средств и банковских займов. Также компания намеренна вести переговоры о поддержке с Кабинетом министров, Министерством финансов и Киевской городской государственной администрацией.



Об этом заявил на пресс-конференции «Достройка объектов «Укрбуда» силами «Киевгорстроя» президент Холдинговой компании Игорь Кушнир. Он заверил, что деньги инвесторов «Киевгорстроя» не будут использовать для финансирования строительства домов «Укрбуда», которые компания взяла обязательства закончить. «Киевгорстрой» не будет тратить средств инвесторов Холдинговой компании! Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками и в этом вопросе рассчитываем на поддержку Кабинета министров, Минфина и КГГА»

Може ще за бюджетні добудують УКО і подібні недобуди?

