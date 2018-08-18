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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3166316731683169>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:06

  investorkiev написав:
  vikapavl написав:Когда на улицах льётся кровь, покупай собственность.


когда на улицах карантин и много трупов от коронавируса - покупай собственность?

ЗЫ есть слух, что в Киеве уже 80 человек умерло "от легочной недостаточности".
декомунизированная система медицины не имеет тестов, поэтому просто пишут "пневмония", "грипп", и т.д.

Натаха, їдь в Ордло, там тебе зразу вилікують.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:25

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Что считать "большой" кухней?

От 20 метров? :mrgreen:
У Макса, наверное, такая. :lol:

Я же говорю: все прекрасно знают, что такое правильная планировка.

Конкретики так и не было
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41

Kostia

а что тут сложного? хорошая планировка - это в меру большие квадратные и прямоугольные помещения с удобными окнами, и не раздутыми кориродами
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:От 20 метров? :mrgreen:
У Макса, наверное, такая. :lol:

Я же говорю: все прекрасно знают, что такое правильная планировка.

Конкретики так и не было

С вами все сложно. Или типа все сложно.
http://1tmn.ru/style/urbanism/10-princi ... 33608.html
https://dmitriy-sivak.livejournal.com/109442.html
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:16

Kostia

Вариант двушки:
Прихожая + гардеробная
Гостиная + кухня
Общий санузел
Хозяйская спальня + санузел + гардеробная
Гостевая спальня или кабинет
Лоджия
Много окон
Околоквадратные помещения
Максимально без коридоров
Один уровень
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Mazay256 написав:Kostia

Вариант двушки:
Прихожая + гардеробная
Гостиная + кухня
Общий санузел
Хозяйская спальня + санузел + гардеробная
Гостевая спальня или кабинет
Лоджия
Много окон
Околоквадратные помещения
Максимально без коридоров
Один уровень
Навіщо тут реклама юніт сіті?

Всьо.

Квартири нікому не потрібні. Тим більше двушки від 90 метрів.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:25

Новости Укрбуд...если ещё кому то интересно
За результатами аудиту «Київміськбуду» не вистачає 2 млрд 100 млн грн для добудови житлових комплексів «Укрбуду». Про це на пресконференції повідомив президент компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір. Компанія проводить переговори з Державною іпотечною установою щодо залучення 2 млрд грн.

«Швидше за все, іпотечна установа просто викупить ці квартири та надасть нам фінансування», – зазначив Кушнір.

За словами президента компанії, будівельні роботи наразі розпочаті в 900 тис. кв м. об’єктів «Укрбуду», ще 500 тис кв.м. житла не побудовані та не продані.

https://mind.ua/news/20208654-kiyivmisk ... du-kushnir

а как всё начиналось?

Холдинговая компания «Киевгорстрой» будет достраивать жилые комплексы компании «Укрбуд» за счет аккумулированных средств и банковских займов. Также компания намеренна вести переговоры о поддержке с Кабинетом министров, Министерством финансов и Киевской городской государственной администрацией.

Об этом заявил на пресс-конференции «Достройка объектов «Укрбуда» силами «Киевгорстроя» президент Холдинговой компании Игорь Кушнир. Он заверил, что деньги инвесторов «Киевгорстроя» не будут использовать для финансирования строительства домов «Укрбуда», которые компания взяла обязательства закончить. «Киевгорстрой» не будет тратить средств инвесторов Холдинговой компании! Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками и в этом вопросе рассчитываем на поддержку Кабинета министров, Минфина и КГГА»

https://kmb.ua/ru/news/igor-kushnir-kie ... ih-zajmov/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:29

  Serg-ik написав:Новости Укрбуд...если ещё кому то интересно
За результатами аудиту «Київміськбуду» не вистачає 2 млрд 100 млн грн для добудови житлових комплексів «Укрбуду». Про це на пресконференції повідомив президент компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір. Компанія проводить переговори з Державною іпотечною установою щодо залучення 2 млрд грн.

«Швидше за все, іпотечна установа просто викупить ці квартири та надасть нам фінансування», – зазначив Кушнір.

За словами президента компанії, будівельні роботи наразі розпочаті в 900 тис. кв м. об’єктів «Укрбуду», ще 500 тис кв.м. житла не побудовані та не продані.

https://mind.ua/news/20208654-kiyivmisk ... du-kushnir

а как всё начиналось?

Холдинговая компания «Киевгорстрой» будет достраивать жилые комплексы компании «Укрбуд» за счет аккумулированных средств и банковских займов. Также компания намеренна вести переговоры о поддержке с Кабинетом министров, Министерством финансов и Киевской городской государственной администрацией.

Об этом заявил на пресс-конференции «Достройка объектов «Укрбуда» силами «Киевгорстроя» президент Холдинговой компании Игорь Кушнир. Он заверил, что деньги инвесторов «Киевгорстроя» не будут использовать для финансирования строительства домов «Укрбуда», которые компания взяла обязательства закончить. «Киевгорстрой» не будет тратить средств инвесторов Холдинговой компании! Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками и в этом вопросе рассчитываем на поддержку Кабинета министров, Минфина и КГГА»

https://kmb.ua/ru/news/igor-kushnir-kie ... ih-zajmov/

Може ще за бюджетні добудують УКО і подібні недобуди?
Чим вони гірше?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О, красіво кріпто р0кета пошла.. начінаю откупать,
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:начінаю откупать,

подвалы и кавалирки?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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