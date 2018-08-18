Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вариант двушки: Прихожая + гардеробная Гостиная + кухня Общий санузел Хозяйская спальня + санузел + гардеробная Гостевая спальня или кабинет Лоджия Много окон Околоквадратные помещения Максимально без коридоров Один уровень
Вариант двушки: Прихожая + гардеробная Гостиная + кухня Общий санузел Хозяйская спальня + санузел + гардеробная Гостевая спальня или кабинет Лоджия Много окон Околоквадратные помещения Максимально без коридоров Один уровень
Навіщо тут реклама юніт сіті?
Всьо.
Квартири нікому не потрібні. Тим більше двушки від 90 метрів.
За результатами аудиту «Київміськбуду» не вистачає 2 млрд 100 млн грн для добудови житлових комплексів «Укрбуду». Про це на пресконференції повідомив президент компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір. Компанія проводить переговори з Державною іпотечною установою щодо залучення 2 млрд грн.
«Швидше за все, іпотечна установа просто викупить ці квартири та надасть нам фінансування», – зазначив Кушнір.
За словами президента компанії, будівельні роботи наразі розпочаті в 900 тис. кв м. об’єктів «Укрбуду», ще 500 тис кв.м. житла не побудовані та не продані.
Холдинговая компания «Киевгорстрой» будет достраивать жилые комплексы компании «Укрбуд» за счет аккумулированных средств и банковских займов. Также компания намеренна вести переговоры о поддержке с Кабинетом министров, Министерством финансов и Киевской городской государственной администрацией.
Об этом заявил на пресс-конференции «Достройка объектов «Укрбуда» силами «Киевгорстроя» президент Холдинговой компании Игорь Кушнир. Он заверил, что деньги инвесторов «Киевгорстроя» не будут использовать для финансирования строительства домов «Укрбуда», которые компания взяла обязательства закончить. «Киевгорстрой» не будет тратить средств инвесторов Холдинговой компании! Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками и в этом вопросе рассчитываем на поддержку Кабинета министров, Минфина и КГГА»
Serg-ik написав:Новости Укрбуд...если ещё кому то интересно
За результатами аудиту «Київміськбуду» не вистачає 2 млрд 100 млн грн для добудови житлових комплексів «Укрбуду». Про це на пресконференції повідомив президент компанії «Київміськбуд» Ігор Кушнір. Компанія проводить переговори з Державною іпотечною установою щодо залучення 2 млрд грн.
«Швидше за все, іпотечна установа просто викупить ці квартири та надасть нам фінансування», – зазначив Кушнір.
За словами президента компанії, будівельні роботи наразі розпочаті в 900 тис. кв м. об’єктів «Укрбуду», ще 500 тис кв.м. житла не побудовані та не продані.
Холдинговая компания «Киевгорстрой» будет достраивать жилые комплексы компании «Укрбуд» за счет аккумулированных средств и банковских займов. Также компания намеренна вести переговоры о поддержке с Кабинетом министров, Министерством финансов и Киевской городской государственной администрацией.
Об этом заявил на пресс-конференции «Достройка объектов «Укрбуда» силами «Киевгорстроя» президент Холдинговой компании Игорь Кушнир. Он заверил, что деньги инвесторов «Киевгорстроя» не будут использовать для финансирования строительства домов «Укрбуда», которые компания взяла обязательства закончить. «Киевгорстрой» не будет тратить средств инвесторов Холдинговой компании! Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. Плюс ведутся переговоры с банками и в этом вопросе рассчитываем на поддержку Кабинета министров, Минфина и КГГА»