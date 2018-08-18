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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3166316731683169

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:36

  flyman написав:О, красіво кріпто р0кета пошла.. начінаю откупать,

Кровавая баня.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:37

  Serg-ik написав:
  flyman написав:начінаю откупать,

подвалы и кавалирки?

ефір,
блін, потіряв уже на усрєднєнії $1
зато ефыра стало більше, чим було до пампа
цікаво, на 130 повернеться?
якщо не до того часу не усреднюсь повністю, то думаю буду мати 1 повноцінний ефір!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:46

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:начінаю откупать,

подвалы и кавалирки?

ефір,
блін, потіряв уже на усрєднєнії $1
зато ефыра стало більше, чим було до пампа
цікаво, на 130 повернеться?
якщо не до того часу не усреднюсь повністю, то думаю буду мати 1 повноцінний ефір!!!

Бльоооооооо... Зачем вообще тратить время на отслеживание рынка, если ваша позиция измеряется 10ю долларами?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:54

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:начінаю откупать,

подвалы и кавалирки?

ефір,
блін, потіряв уже на усрєднєнії $1
зато ефыра стало більше, чим було до пампа
цікаво, на 130 повернеться?
якщо не до того часу не усреднюсь повністю, то думаю буду мати 1 повноцінний ефір!!!

Кризис пришел на рынок кавалирок и подвалов! Крупный инвестиционный капитал оказался связанным в падающей крипте! Продавцы в панике снижают цены и ищут другого инвестора.
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Коронавирус поражает криптовалюту?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:09

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Serg-ik написав:подвалы и кавалирки?

ефір,
блін, потіряв уже на усрєднєнії $1
зато ефыра стало більше, чим було до пампа
цікаво, на 130 повернеться?
якщо не до того часу не усреднюсь повністю, то думаю буду мати 1 повноцінний ефір!!!

Бльоооооооо... Зачем вообще тратить время на отслеживание рынка, если ваша позиция измеряется 10ю долларами?

а для чого люди в онлайн покер грають на копійки?
або по обмінках бігають зношуючи кеди зарада якої сотні гриш?
понятно, шо полтосним лосем тут не пахне, аірмаксу не цікаво
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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