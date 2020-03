Додано: Чет 12 бер, 2020 13:37

Serg-ik написав: flyman написав: начінаю откупать, начінаю откупать,

подвалы и кавалирки? подвалы и кавалирки?

ефір,

блін, потіряв уже на усрєднєнії $1

зато ефыра стало більше, чим було до пампа

цікаво, на 130 повернеться?

якщо не до того часу не усреднюсь повністю, то думаю буду мати 1 повноцінний ефір!!! ефір,блін, потіряв уже на усрєднєнії $1зато ефыра стало більше, чим було до пампацікаво, на 130 повернеться?якщо не до того часу не усреднюсь повністю, то думаю буду мати 1 повноцінний ефір!!!

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/