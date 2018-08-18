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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:36
flyman написав:
О, красіво кріпто р0кета пошла.. начінаю откупать,
Кровавая баня.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:37
Serg-ik написав: flyman написав:
начінаю откупать,
подвалы и кавалирки?
ефір,
блін, потіряв уже на усрєднєнії $1
зато ефыра стало більше, чим було до пампа
цікаво, на 130 повернеться?
якщо не до того часу не усреднюсь повністю, то думаю буду мати 1 повноцінний ефір!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:46
flyman написав: Serg-ik написав: flyman написав:
начінаю откупать,
подвалы и кавалирки?
ефір,
блін, потіряв уже на усрєднєнії $1
зато ефыра стало більше, чим було до пампа
цікаво, на 130 повернеться?
якщо не до того часу не усреднюсь повністю, то думаю буду мати 1 повноцінний ефір!!!
Бльоооооооо... Зачем вообще тратить время на отслеживание рынка, если ваша позиция измеряется 10ю долларами?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:54
flyman написав: Serg-ik написав: flyman написав:
начінаю откупать,
подвалы и кавалирки?
ефір,
блін, потіряв уже на усрєднєнії $1
зато ефыра стало більше, чим було до пампа
цікаво, на 130 повернеться?
якщо не до того часу не усреднюсь повністю, то думаю буду мати 1 повноцінний ефір!!!
Кризис пришел на рынок кавалирок и подвалов! Крупный инвестиционный капитал оказался связанным в падающей крипте! Продавцы в панике снижают цены и ищут другого инвестора.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:03
Коронавирус поражает криптовалюту?)))
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:09
airmax78 написав: flyman написав: Serg-ik написав:
подвалы и кавалирки?
ефір,
блін, потіряв уже на усрєднєнії $1
зато ефыра стало більше, чим було до пампа
цікаво, на 130 повернеться?
якщо не до того часу не усреднюсь повністю, то думаю буду мати 1 повноцінний ефір!!!
Бльоооооооо... Зачем вообще тратить время на отслеживание рынка, если ваша позиция измеряется 10ю долларами?
а для чого люди в онлайн покер грають на копійки?
або по обмінках бігають зношуючи кеди зарада якої сотні гриш?
понятно, шо полтосним лосем тут не пахне, аірмаксу не цікаво
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Сер 11 бер, 2020 12:44
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