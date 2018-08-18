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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3166316731683169

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:31

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Кстати, Еленску больше никто покритиковать не хочет?

Недвижимость стоит не меньше, чем год назад, а немного больше. Курс плюс-минус такой же. Сиденье последний год на зеленом матрасе это минус 8-9% в виде недополученной аренды.

А сидіння в гривне депі (чи депу, як правильно згідно нового правопису)?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:33

  trololo написав:Kostia

а что тут сложного? хорошая планировка - это в меру большие квадратные и прямоугольные помещения с удобными окнами, и не раздутыми кориродами

Интересен ответ Макса с цифрами, "в меру большие", "удобные", "не раздутые" это у каждого свое
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:35

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Я же говорю: все прекрасно знают, что такое правильная планировка.

Конкретики так и не было

С вами все сложно. Или типа все сложно.
http://1tmn.ru/style/urbanism/10-princi ... 33608.html
https://dmitriy-sivak.livejournal.com/109442.html

Я спрашивал какая идеальна, вы мне в ответ плохие, как обычно.
Вместо ссылок просто скиньте схему идеальной квартиры которую легко продать, которая всем нравится.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вопшем, криза якась не справжня.
Мабуть чи не більше чим всі знали про неї і були готові.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:23

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:С вами все сложно. Или типа все сложно.
http://1tmn.ru/style/urbanism/10-princi ... 33608.html
https://dmitriy-sivak.livejournal.com/109442.html

Я спрашивал какая идеальна, вы мне в ответ плохие, как обычно.
Вместо ссылок просто скиньте схему идеальной квартиры которую легко продать, которая всем нравится.

Заходим: прихожая, квадратная, 5 кв. м с нишей под встроенный шкаф глубиной 60 см, направо санузел прямоугольный 5 кв. м с душем, унитазом, раковиной, стиральной машиной, бойлером и выдвижными сушками, прямо - кухня-столовая 30 кв. м с большим обеденным столом, выходом на балкон и гостевой зоной. Из прихожей направо короткий коридор из которого вход в детскую - 18 кв. м, с большим панорамным окном. Дальше по коридору вход в спальню 20 кв. м с панорамными окнами со своим санузлом площадью 4.5 кв. м с ванной, унитазом и раковиной. Направо по коридору - гардеробная - 2,5 кв. м - можно и больше, но хорошо, что хоть такая есть. Общая площадь - 90-100 кв. м
Квартира удовлетворяющая требованиям 90% людей с 1-2 детьми и не имеющих неограниченного банковского счета, чтобы требовать отдельную комнату каждому ребенку, кабинет, библиотеку, спортзал, и т.п.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:27

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Я спрашивал какая идеальна, вы мне в ответ плохие, как обычно.
Вместо ссылок просто скиньте схему идеальной квартиры которую легко продать, которая всем нравится.

Заходим: прихожая, квадратная, 5 кв. м с нишей под встроенный шкаф глубиной 60 см, направо санузел прямоугольный 5 кв. м с душем, унитазом, раковиной, стиральной машиной, бойлером и выдвижными сушками, прямо - кухня-столовая 30 кв. м с большим обеденным столом, выходом на балкон и гостевой зоной. Из прихожей направо короткий коридор из которого вход в детскую - 18 кв. м, с большим панорамным окном. Дальше по коридору вход в спальню 20 кв. м с панорамными окнами со своим санузлом площадью 4.5 кв. м с ванной, унитазом и раковиной. Направо по коридору - гардеробная - 2,5 кв. м - можно и больше, но хорошо, что хоть такая есть. Общая площадь - 90-100 кв. м
Квартира удовлетворяющая требованиям 90% людей с 1-2 детьми и не имеющих неограниченного банковского счета, чтобы требовать отдельную комнату каждому ребенку, кабинет, библиотеку, спортзал, и т.п.

Мне нравится, не все, но неплохо, правда некоторым на форуме с похожими запросами эта планировка не подойдёт)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:00

Микитась в шоколаде, а 2 ярда будем доплачивать все мы с бюджета в условиях кризиса? Круто!
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