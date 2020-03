Додано: Чет 12 бер, 2020 14:31

Vlad442 написав: airmax78 написав: Кстати, Еленску больше никто покритиковать не хочет? Кстати, Еленску больше никто покритиковать не хочет?

Недвижимость стоит не меньше, чем год назад, а немного больше. Курс плюс-минус такой же. Сиденье последний год на зеленом матрасе это минус 8-9% в виде недополученной аренды. Недвижимость стоит не меньше, чем год назад, а немного больше. Курс плюс-минус такой же. Сиденье последний год на зеленом матрасе это минус 8-9% в виде недополученной аренды.

А сидіння в гривне депі (чи депу, як правильно згідно нового правопису)? А сидіння в гривне депі (чи депу, як правильно згідно нового правопису)?

