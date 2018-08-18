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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:31
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Кстати, Еленску больше никто покритиковать не хочет?
Недвижимость стоит не меньше, чем год назад, а немного больше. Курс плюс-минус такой же. Сиденье последний год на зеленом матрасе это минус 8-9% в виде недополученной аренды.
А сидіння в гривне депі (чи депу, як правильно згідно нового правопису)?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:33
trololo написав:Kostia
а что тут сложного? хорошая планировка - это в меру большие квадратные и прямоугольные помещения с удобными окнами, и не раздутыми кориродами
Интересен ответ Макса с цифрами, "в меру большие", "удобные", "не раздутые" это у каждого свое
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:35
Я спрашивал какая идеальна, вы мне в ответ плохие, как обычно.
Вместо ссылок просто скиньте схему идеальной квартиры которую легко продать, которая всем нравится.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:06
Вопшем, криза якась не справжня.
Мабуть чи не більше чим всі знали про неї і були готові.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:23
Kostia написав: airmax78 написав:
Я спрашивал какая идеальна, вы мне в ответ плохие, как обычно.
Вместо ссылок просто скиньте схему идеальной квартиры которую легко продать, которая всем нравится.
Заходим: прихожая, квадратная, 5 кв. м с нишей под встроенный шкаф глубиной 60 см, направо санузел прямоугольный 5 кв. м с душем, унитазом, раковиной, стиральной машиной, бойлером и выдвижными сушками, прямо - кухня-столовая 30 кв. м с большим обеденным столом, выходом на балкон и гостевой зоной. Из прихожей направо короткий коридор из которого вход в детскую - 18 кв. м, с большим панорамным окном. Дальше по коридору вход в спальню 20 кв. м с панорамными окнами со своим санузлом площадью 4.5 кв. м с ванной, унитазом и раковиной. Направо по коридору - гардеробная - 2,5 кв. м - можно и больше, но хорошо, что хоть такая есть. Общая площадь - 90-100 кв. м
Квартира удовлетворяющая требованиям 90% людей с 1-2 детьми и не имеющих неограниченного банковского счета, чтобы требовать отдельную комнату каждому ребенку, кабинет, библиотеку, спортзал, и т.п.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:27
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Я спрашивал какая идеальна, вы мне в ответ плохие, как обычно.
Вместо ссылок просто скиньте схему идеальной квартиры которую легко продать, которая всем нравится.
Заходим: прихожая, квадратная, 5 кв. м с нишей под встроенный шкаф глубиной 60 см, направо санузел прямоугольный 5 кв. м с душем, унитазом, раковиной, стиральной машиной, бойлером и выдвижными сушками, прямо - кухня-столовая 30 кв. м с большим обеденным столом, выходом на балкон и гостевой зоной. Из прихожей направо короткий коридор из которого вход в детскую - 18 кв. м, с большим панорамным окном. Дальше по коридору вход в спальню 20 кв. м с панорамными окнами со своим санузлом площадью 4.5 кв. м с ванной, унитазом и раковиной. Направо по коридору - гардеробная - 2,5 кв. м - можно и больше, но хорошо, что хоть такая есть. Общая площадь - 90-100 кв. м
Квартира удовлетворяющая требованиям 90% людей с 1-2 детьми и не имеющих неограниченного банковского счета, чтобы требовать отдельную комнату каждому ребенку, кабинет, библиотеку, спортзал, и т.п.
Мне нравится, не все, но неплохо, правда некоторым на форуме с похожими запросами эта планировка не подойдёт)
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:00
Микитась в шоколаде, а 2 ярда будем доплачивать все мы с бюджета в условиях кризиса? Круто!
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