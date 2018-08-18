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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3167316831693170

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:39

airmax78
В принципе купить 100 метров наверно не проблема. Вам. Проблема в количестве окон и расположении мокрых зон или надо мрамор в мопе с лифтом в паркинг и тчк?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:44

  барабашов написав:airmax78
В принципе купить 100 метров наверно не проблема. Вам. Проблема в количестве окон и расположении мокрых зон или надо мрамор в мопе с лифтом в паркинг и тчк?

5 окон. Никакого двойного света, темных углов и т.п. Единственный большой минус, как правильно Первый отметил - 2 машиноместа с ежемесячной платой за обслуживание. Но если "бонусом" отдавать, то, наверное, возьмут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:56

  airmax78 написав:+2 машиноместа и кладовка - "бонусом". "Тарим агрессивно на хаях"(с)

Как думаете? Сколько это всё будет стоить через 6 месяцев?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:+2 машиноместа и кладовка - "бонусом". "Тарим агрессивно на хаях"(с)

Как думаете? Сколько это всё будет стоить через 6 месяцев?
А яка різниця? Вірус то смертельний....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:А яка різниця? Вірус то смертельний....

Точно. Фамильный склеп....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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