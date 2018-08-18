airmax78
В принципе купить 100 метров наверно не проблема. Вам. Проблема в количестве окон и расположении мокрых зон или надо мрамор в мопе с лифтом в паркинг и тчк?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:39
airmax78
В принципе купить 100 метров наверно не проблема. Вам. Проблема в количестве окон и расположении мокрых зон или надо мрамор в мопе с лифтом в паркинг и тчк?
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:44
5 окон. Никакого двойного света, темных углов и т.п. Единственный большой минус, как правильно Первый отметил - 2 машиноместа с ежемесячной платой за обслуживание. Но если "бонусом" отдавать, то, наверное, возьмут.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:56
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А яка різниця? Вірус то смертельний....
Всім процвітання!
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
|