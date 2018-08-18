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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:56
airmax78 написав:
+2 машиноместа и кладовка - "бонусом". "Тарим агрессивно на хаях"(с)
Как думаете? Сколько это всё будет стоить через 6 месяцев?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:00
UA написав: airmax78 написав:
+2 машиноместа и кладовка - "бонусом". "Тарим агрессивно на хаях"(с)
Как думаете? Сколько это всё будет стоить через 6 месяцев?
А яка різниця? Вірус то смертельний....
Всім процвітання!
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:01
Первый написав:
А яка різниця? Вірус то смертельний....
Точно. Фамильный склеп....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:15
UA написав: airmax78 написав:
+2 машиноместа и кладовка - "бонусом". "Тарим агрессивно на хаях"(с)
Как думаете? Сколько это всё будет стоить через 6 месяцев?
Сложно сказать, будет ли у этого всего вообще какая-то цена. Электричества нет, воды нет (все остановится вот-вот), 20+ этаж. Нравится ходить пешком и носить воду на 20+й этаж - заходи и живи.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:18
Первый написав: UA написав: airmax78 написав:
+2 машиноместа и кладовка - "бонусом". "Тарим агрессивно на хаях"(с)
Как думаете? Сколько это всё будет стоить через 6 месяцев?
А яка різниця? Вірус то смертельний....
Там есть большой плюс в этом плане - видно колокольню Лавры и Софийский Собор - молиться можно истово прямо не выходя из квартиры и не подвергая себя опасности заражения.
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