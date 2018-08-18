Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Макс, в "Ылитном АППСе" кроме отдельного саузла в мастербедрум и кухни (вместо 20 только 12 м2, зато квадратная) все соответствует эталону. точетные утепления фасадов, кондеры и тарелки прилагаются.
Кухня- вітальня 12 квадратів? Супер. Дайте дві. Ви тролите, чи чесно не розумієте концепцію сучасного житла?
"Киевгорстрой" хочет продать государству квартиры на 2 миллиарда для достройки объектов "Укрбуда" ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) о продаже квартир на 2 млрд грн для финансирования завершения строительства на объектах компании "Укрбуд". Об этом сказал президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ведутся переговоры с ГИУ, чтобы они купили у нас квартир на 2 млрд грн. Этих денег будет достаточно, чтобы мы все достроили. Этот вопрос в процессе, распоряжения Кабмина и протокольные поручения подготовлены. Думаю, вопрос с финансированием мы постепенно решаем", – сказал Кушнир.
По его словам, согласно результатам аудита объектов "Укрбуда", недостаток финансирования на завершение проектов составляет 2,1 млрд грн.