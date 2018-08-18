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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3167316831693170

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:56

  airmax78 написав:+2 машиноместа и кладовка - "бонусом". "Тарим агрессивно на хаях"(с)

Как думаете? Сколько это всё будет стоить через 6 месяцев?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:+2 машиноместа и кладовка - "бонусом". "Тарим агрессивно на хаях"(с)

Как думаете? Сколько это всё будет стоить через 6 месяцев?
А яка різниця? Вірус то смертельний....
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:А яка різниця? Вірус то смертельний....

Точно. Фамильный склеп....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:15

  UA написав:
  airmax78 написав:+2 машиноместа и кладовка - "бонусом". "Тарим агрессивно на хаях"(с)

Как думаете? Сколько это всё будет стоить через 6 месяцев?

Сложно сказать, будет ли у этого всего вообще какая-то цена. Электричества нет, воды нет (все остановится вот-вот), 20+ этаж. Нравится ходить пешком и носить воду на 20+й этаж - заходи и живи.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:18

  Первый написав:
UA написав:
  airmax78 написав:+2 машиноместа и кладовка - "бонусом". "Тарим агрессивно на хаях"(с)

Как думаете? Сколько это всё будет стоить через 6 месяцев?
А яка різниця? Вірус то смертельний....

Там есть большой плюс в этом плане - видно колокольню Лавры и Софийский Собор - молиться можно истово прямо не выходя из квартиры и не подвергая себя опасности заражения.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:19

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:Что считать "большой" кухней?

От 20 метров? :mrgreen:
У Макса, наверное, такая. :lol:

Я же говорю: все прекрасно знают, что такое правильная планировка.


Макс, в "Ылитном АППСе" кроме отдельного саузла в мастербедрум и кухни (вместо 20 только 12 м2, зато квадратная) все соответствует эталону. :lol:
точетные утепления фасадов, кондеры и тарелки прилагаются. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
Макс, в "Ылитном АППСе" кроме отдельного саузла в мастербедрум и кухни (вместо 20 только 12 м2, зато квадратная) все соответствует эталону. :lol:
точетные утепления фасадов, кондеры и тарелки прилагаются. :mrgreen:
Кухня- вітальня 12 квадратів? Супер. Дайте дві. Ви тролите, чи чесно не розумієте концепцію сучасного житла?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:57

Шо за мутняк ?????

"Киевгорстрой" хочет продать государству квартиры на 2 миллиарда для достройки объектов "Укрбуда"
ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" ведет переговоры с Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) о продаже квартир на 2 млрд грн для финансирования завершения строительства на объектах компании "Укрбуд".
Об этом сказал президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ведутся переговоры с ГИУ, чтобы они купили у нас квартир на 2 млрд грн. Этих денег будет достаточно, чтобы мы все достроили. Этот вопрос в процессе, распоряжения Кабмина и протокольные поручения подготовлены. Думаю, вопрос с финансированием мы постепенно решаем", – сказал Кушнир.

По его словам, согласно результатам аудита объектов "Укрбуда", недостаток финансирования на завершение проектов составляет 2,1 млрд грн.

https://biz.censor.net.ua/news/3181009/ ... ov_ukrbuda
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Шо за мутняк ?

почему мутняк?
ГИУ купит у КГС квартиры для "нуждающихся" очередников
все прозрачно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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