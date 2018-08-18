почему не продают?
вам отказались продать?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:22
почему не продают?
вам отказались продать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шутки шутками, но 3.14здорез знатный на рынке идет. КРЖН, пока, в оцепенении, но, наверное, скоро и его зацепит. "Если куплено для себя, то цена не важна"(с)
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:03
МБА рулит,итак вы затянули с полтосиками,пора)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:10
100%. Но если кто-то теряет полтосы, то кто-то же их находит? Давайте порадуемся за этих людей. У них, вероятно, МБА другой системы.
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уже фиксирую по некоторым объектам снижение хотелок, пока в пределах торга (т.е. 2-3к), но видно - лед тронулся. К примеру, в январе 20 там было ~ +5к докинуто относительно ноября 19 (~10%, при 50к базе).
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:15
Опять в спортивках с лампасами был владелец прелести?
Плюс недострой толкнул,красавчик, сейчас такие дела в компаниях,что не известно достроят ли.
Так что держитесь,полтосик зло,надо увеличить ставки,что вы и сделали///
А Вы волшебный индикатор,этопять...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:18
Батя, я стараюсь!(с)
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