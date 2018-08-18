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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3168316931703171

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:22

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Шо за мутняк ?

почему мутняк?
ГИУ купит у КГС квартиры для "нуждающихся" очередников
все прозрачно...


Если квартиры не продают на рынке, значит будет мутняк и ГИУ закупит квартиры по завышенным ценам.

почему не продают?
вам отказались продать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шутки шутками, но 3.14здорез знатный на рынке идет. КРЖН, пока, в оцепенении, но, наверное, скоро и его зацепит. "Если куплено для себя, то цена не важна"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:03

  airmax78 написав:Шутки шутками, но 3.14здорез знатный на рынке идет. КРЖН, пока, в оцепенении, но, наверное, скоро и его зацепит. "Если куплено для себя, то цена не важна"(с)


МБА рулит,итак вы затянули с полтосиками,пора)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:10

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Шутки шутками, но 3.14здорез знатный на рынке идет. КРЖН, пока, в оцепенении, но, наверное, скоро и его зацепит. "Если куплено для себя, то цена не важна"(с)


МБА рулит,итак вы затянули с полтосиками,пора)))

100%. Но если кто-то теряет полтосы, то кто-то же их находит? Давайте порадуемся за этих людей. У них, вероятно, МБА другой системы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

уже фиксирую по некоторым объектам снижение хотелок, пока в пределах торга (т.е. 2-3к), но видно - лед тронулся. К примеру, в январе 20 там было ~ +5к докинуто относительно ноября 19 (~10%, при 50к базе).
Diego
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:15

  airmax78 написав:100%. Но если кто-то теряет полтосы, то кто-то же их находит?

Опять в спортивках с лампасами был владелец прелести?
Плюс недострой толкнул,красавчик, сейчас такие дела в компаниях,что не известно достроят ли.

Так что держитесь,полтосик зло,надо увеличить ставки,что вы и сделали///

А Вы волшебный индикатор,этопять...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:18

  somilitark написав:
  airmax78 написав:100%. Но если кто-то теряет полтосы, то кто-то же их находит?

Опять в спортивках с лампасами был владелец прелести?
Плюс недострой толкнул,красавчик, сейчас такие дела в компаниях,что не известно достроят ли.

Так что держитесь,полтосик зло,надо увеличить ставки,что вы и сделали///

А Вы волшебный индикатор,этопять...

Батя, я стараюсь!(с)
airmax78
 
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  #<1 ... 3168316931703171
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