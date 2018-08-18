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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:22
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
Шо за мутняк ?
почему мутняк?
ГИУ купит у КГС квартиры для "нуждающихся" очередников
все прозрачно...
Если квартиры не продают на рынке, значит будет мутняк и ГИУ закупит квартиры по завышенным ценам.
почему не продают?
вам отказались продать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:00
Шутки шутками, но 3.14здорез знатный на рынке идет. КРЖН, пока, в оцепенении, но, наверное, скоро и его зацепит. "Если куплено для себя, то цена не важна"(с)
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airmax78
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:03
airmax78 написав:
Шутки шутками, но 3.14здорез знатный на рынке идет. КРЖН, пока, в оцепенении, но, наверное, скоро и его зацепит. "Если куплено для себя, то цена не важна"(с)
МБА рулит,итак вы затянули с полтосиками,пора)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:10
somilitark написав: airmax78 написав:
Шутки шутками, но 3.14здорез знатный на рынке идет. КРЖН, пока, в оцепенении, но, наверное, скоро и его зацепит. "Если куплено для себя, то цена не важна"(с)
МБА рулит,итак вы затянули с полтосиками,пора)))
100%. Но если кто-то теряет полтосы, то кто-то же их находит? Давайте порадуемся за этих людей. У них, вероятно, МБА другой системы.
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airmax78
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:13
уже фиксирую по некоторым объектам снижение хотелок, пока в пределах торга (т.е. 2-3к), но видно - лед тронулся. К примеру, в январе 20 там было ~ +5к докинуто относительно ноября 19 (~10%, при 50к базе).
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Diego
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:15
airmax78 написав:
100%. Но если кто-то теряет полтосы, то кто-то же их находит?
Опять в спортивках с лампасами был владелец прелести?
Плюс недострой толкнул,красавчик, сейчас такие дела в компаниях,что не известно достроят ли.
Так что держитесь,полтосик зло,надо увеличить ставки,что вы и сделали///
А Вы волшебный индикатор,этопять...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:18
somilitark написав: airmax78 написав:
100%. Но если кто-то теряет полтосы, то кто-то же их находит?
Опять в спортивках с лампасами был владелец прелести?
Плюс недострой толкнул,красавчик, сейчас такие дела в компаниях,что не известно достроят ли.
Так что держитесь,полтосик зло,надо увеличить ставки,что вы и сделали///
А Вы волшебный индикатор,этопять...
Батя, я стараюсь!(с)
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airmax78
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:39
Diego написав:
уже фиксирую по некоторым объектам снижение хотелок, пока в пределах торга (т.е. 2-3к), но видно - лед тронулся. К примеру, в январе 20 там было ~ +5к докинуто относительно ноября 19 (~10%, при 50к базе).
Рокета падає на голови рокетчиків????
Треба зоватись)))
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Додано: Чет 12 бер, 2020 23:41
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
Шо за мутняк ?
почему мутняк?
ГИУ купит у КГС квартиры для "нуждающихся" очередников
все прозрачно...
Если квартиры не продают на рынке, значит будет мутняк и ГИУ закупит квартиры по завышенным ценам.
Зеленський весною обіцяв саджати карупціонерів. Він же барець з карупцією, чи не так?
Я йому вірю.
Тому квартири будуть продані чесно, за тендером
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:04
То есть останки укрбуда превратятся в квартиры для судей и прокуроров, если их достроят?
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