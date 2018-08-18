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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2020 03:21
Первый написав: rjkz написав:
Макс, в "Ылитном АППСе" кроме отдельного саузла в мастербедрум и кухни (вместо 20 только 12 м2, зато квадратная) все соответствует эталону.
точетные утепления фасадов, кондеры и тарелки прилагаются.
Кухня- вітальня 12 квадратів? Супер. Дайте дві. Ви тролите, чи чесно не розумієте концепцію сучасного житла?
Смайлики ни на какие мысли не наводят?
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