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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2020 03:21
Первый написав: rjkz написав:
Макс, в "Ылитном АППСе" кроме отдельного саузла в мастербедрум и кухни (вместо 20 только 12 м2, зато квадратная) все соответствует эталону.
точетные утепления фасадов, кондеры и тарелки прилагаются.
Кухня- вітальня 12 квадратів? Супер. Дайте дві. Ви тролите, чи чесно не розумієте концепцію сучасного житла?
Смайлики ни на какие мысли не наводят?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:06
Боюсь в ближайшее время закроются границы большинства государств мира. К чему это приведет - можно только гадать. Идеальный шторм.
Лайфхак: не стоит бронировать никакие авиабилеты на майские.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:52
airmax78 написав:
Боюсь в ближайшее время закроются границы большинства государств мира. К чему это приведет - можно только гадать. Идеальный шторм.
Лайфхак: не стоит бронировать никакие авиабилеты на майские.
Гастрікі остануться...на ПМЖ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:59
flyman написав: airmax78 написав:
Боюсь в ближайшее время закроются границы большинства государств мира. К чему это приведет - можно только гадать. Идеальный шторм.
Лайфхак: не стоит бронировать никакие авиабилеты на майские.
Гастрікі остануться...на ПМЖ
Ага. Чувствую ремонт по работам обойдется мне раза в 2 дешевле, чем я планировал.
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