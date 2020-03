Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:52

airmax78 написав: Боюсь в ближайшее время закроются границы большинства государств мира. К чему это приведет - можно только гадать. Идеальный шторм.

Гастрікі остануться...на ПМЖ Гастрікі остануться...на ПМЖ

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/