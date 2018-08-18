почему не продают?
вам отказались продать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:22
почему не продают?
вам отказались продать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шутки шутками, но 3.14здорез знатный на рынке идет. КРЖН, пока, в оцепенении, но, наверное, скоро и его зацепит. "Если куплено для себя, то цена не важна"(с)
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уже фиксирую по некоторым объектам снижение хотелок, пока в пределах торга (т.е. 2-3к), но видно - лед тронулся. К примеру, в январе 20 там было ~ +5к докинуто относительно ноября 19 (~10%, при 50к базе).
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:39
Рокета падає на голови рокетчиків????
Треба ховатись)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 13 бер, 2020 08:10, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:04
То есть останки укрбуда превратятся в квартиры для судей и прокуроров, если их достроят?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 03:21
Смайлики ни на какие мысли не наводят?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Боюсь в ближайшее время закроются границы большинства государств мира. К чему это приведет - можно только гадать. Идеальный шторм.
Лайфхак: не стоит бронировать никакие авиабилеты на майские.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:52
Гастрікі остануться...на ПМЖ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:59
Ага. Чувствую ремонт по работам обойдется мне раза в 2 дешевле, чем я планировал.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:50
Я забронировал. В Киев/Минск/Питер себе на лето. В чем проблема, если 100% возврат средств в случае отмены?
По границам - это не работает на долго. Не эффективно и не выгодно.
Ты же посмотри сколько денег влили в экономику только за вчера. Сколько там годовых бюджетов Украины? 5-6?
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