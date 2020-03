Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:33

airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав: Боюсь в ближайшее время закроются границы большинства государств мира. К чему это приведет - можно только гадать. Идеальный шторм.

Лайфхак: не стоит бронировать никакие авиабилеты на майские. Боюсь в ближайшее время закроются границы большинства государств мира. К чему это приведет - можно только гадать. Идеальный шторм.Лайфхак: не стоит бронировать никакие авиабилеты на майские.

Гастрікі остануться...на ПМЖ Гастрікі остануться...на ПМЖ

Ага. Чувствую ремонт по работам обойдется мне раза в 2 дешевле, чем я планировал. Ага. Чувствую ремонт по работам обойдется мне раза в 2 дешевле, чем я планировал.

А казав родичам, щоб почекали з ремонтом, не послухали, робили коли курс ПА24

Але скоро будуть здавати мою прєлість-кавалірку біля рейкового транспорту. Може вже таки найму майстрів, а не сам. А казав родичам, щоб почекали з ремонтом, не послухали, робили коли курс ПА24Але скоро будуть здавати мою прєлість-кавалірку біля рейкового транспорту. Може вже таки найму майстрів, а не сам.

