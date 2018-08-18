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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:52
flyman написав:
Гастрікі остануться...на ПМЖ
Если нет страховки- лучше возвращатся на Украину
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:05
Цены падают? А разве кто то что то покупает сейчас? Учитывавая временной лаг с цивилизованным миром кризис к нам доберется через месяц, а может и к осени только. Цены сложатся в 3 4 раза. Это если еще покупать будут.
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prosecutor
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:27
prosecutor написав:Цены падают? А разве кто то что то покупает сейчас? Учитывавая временной лаг с цивилизованным миром кризис к нам доберется через месяц, а может и к осени только. Цены сложатся в 3 4 раза. Это если еще покупать будут.
То есть центр по 500?)сказочники
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:33
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Боюсь в ближайшее время закроются границы большинства государств мира. К чему это приведет - можно только гадать. Идеальный шторм.
Лайфхак: не стоит бронировать никакие авиабилеты на майские.
Гастрікі остануться...на ПМЖ
Ага. Чувствую ремонт по работам обойдется мне раза в 2 дешевле, чем я планировал.
А казав родичам, щоб почекали з ремонтом, не послухали, робили коли курс ПА24
Але скоро будуть здавати мою прєлість-кавалірку біля рейкового транспорту. Може вже таки найму майстрів, а не сам.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 13 бер, 2020 09:35, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:33
Все зависит от кипиша. Когда она не нужна дна нет. Хотя вы это еще не ощутили
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prosecutor
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:36
Щось замовкли ріелтори та лендлорди, усякі там уноноктії та трайбеки.
Так що, ціни КржН - не встигли вийти на рівень 2006 року, а вже покотились вниз?
Молода ватна зеКоманда робить великі успіхи в економіці та політиці???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:37
Первый написав: rjkz написав:
Макс, в "Ылитном АППСе" кроме отдельного саузла в мастербедрум и кухни (вместо 20 только 12 м2, зато квадратная) все соответствует эталону.
Кухня- вітальня 12 квадратів? Супер. Дайте дві. Ви тролите, чи чесно не розумієте концепцію сучасного житла?
Какая концепция современного жилья?
В моем представлении : просторная кухня-столовая-гостинная, гардероб в отдельной комнате и небольшие спальни.
Для мастербедрум ещё желательно отдельный санузел с входом из спальни
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:43
Frant написав:
Щось замовкли ріелтори та лендлорди, усякі там уноноктії та трайбеки.
Так що, ціни КржН - не встигли вийти на рівень 2006 року, а вже покотились вниз?
Молода ватна зеКоманда робить великі успіхи в економіці та політиці???
опять бухаешь с утра?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:57
prosecutor написав:
Цены падают? А разве кто то что то покупает сейчас? Учитывавая временной лаг с цивилизованным миром кризис к нам доберется через месяц, а может и к осени только. Цены сложатся в 3 4 раза. Это если еще покупать будут.
Цены не сложились в 3-4 раза даже когда у нас началась война и отпала 1/5 часть территории. Хорош нагнетать.
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airmax78
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