RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3169317031713172

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:52

  flyman написав:Гастрікі остануться...на ПМЖ

Если нет страховки- лучше возвращатся на Украину
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3704
З нами з: 22.05.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены падают? А разве кто то что то покупает сейчас? Учитывавая временной лаг с цивилизованным миром кризис к нам доберется через месяц, а может и к осени только. Цены сложатся в 3 4 раза. Это если еще покупать будут.
prosecutor
 
Повідомлень: 184
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

prosecutor написав:Цены падают? А разве кто то что то покупает сейчас? Учитывавая временной лаг с цивилизованным миром кризис к нам доберется через месяц, а может и к осени только. Цены сложатся в 3 4 раза. Это если еще покупать будут.
То есть центр по 500?)сказочники
CRUSADER
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 24.10.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:33

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Боюсь в ближайшее время закроются границы большинства государств мира. К чему это приведет - можно только гадать. Идеальный шторм.
Лайфхак: не стоит бронировать никакие авиабилеты на майские.

Гастрікі остануться...на ПМЖ

Ага. Чувствую ремонт по работам обойдется мне раза в 2 дешевле, чем я планировал.

А казав родичам, щоб почекали з ремонтом, не послухали, робили коли курс ПА24
Але скоро будуть здавати мою прєлість-кавалірку біля рейкового транспорту. Може вже таки найму майстрів, а не сам.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 13 бер, 2020 09:35, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17558
З нами з: 09.03.14
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все зависит от кипиша. Когда она не нужна дна нет. Хотя вы это еще не ощутили :)
prosecutor
 
Повідомлень: 184
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:36

Щось замовкли ріелтори та лендлорди, усякі там уноноктії та трайбеки.

Так що, ціни КржН - не встигли вийти на рівень 2006 року, а вже покотились вниз?

Молода ватна зеКоманда робить великі успіхи в економіці та політиці???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21090
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:37

  Первый написав:
rjkz написав:
Макс, в "Ылитном АППСе" кроме отдельного саузла в мастербедрум и кухни (вместо 20 только 12 м2, зато квадратная) все соответствует эталону. :lol:
Кухня- вітальня 12 квадратів? Супер. Дайте дві. Ви тролите, чи чесно не розумієте концепцію сучасного житла?
Какая концепция современного жилья?
В моем представлении : просторная кухня-столовая-гостинная, гардероб в отдельной комнате и небольшие спальни.

Для мастербедрум ещё желательно отдельный санузел с входом из спальни
Sinica
 
Повідомлень: 141
З нами з: 08.07.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:43

  Frant написав:Щось замовкли ріелтори та лендлорди, усякі там уноноктії та трайбеки.

Так що, ціни КржН - не встигли вийти на рівень 2006 року, а вже покотились вниз?

Молода ватна зеКоманда робить великі успіхи в економіці та політиці???

опять бухаешь с утра?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21074
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:57

  prosecutor написав:Цены падают? А разве кто то что то покупает сейчас? Учитывавая временной лаг с цивилизованным миром кризис к нам доберется через месяц, а может и к осени только. Цены сложатся в 3 4 раза. Это если еще покупать будут.

Цены не сложились в 3-4 раза даже когда у нас началась война и отпала 1/5 часть территории. Хорош нагнетать.
airmax78
 
Повідомлень: 33669
З нами з: 25.10.12
Подякував: 849 раз.
Подякували: 3874 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3169317031713172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: deniskornienko, Унуноктий і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195238
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1779, 1780, 1781
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17801 2882051
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 12:44
Svet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.