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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31713172317331743175>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, и разблокируйте Трибеку! Что это за бан такой до 19.03? Как вообще можно в такое время как сейчас, время карантина, банить человека так надолго?! Что ему делать дома? Он сейчас пустится во все тяжкие, заразится, а потом пойдет разносить вирус по своим фудбайерам и поварам. А достаточно одному фудбайеру или повару заразиться - весь киевский бомонд заболеет. #FREETRIBEKA !!!!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:09

  UA написав:Кто в курсе? На втричке отмена сделок (со сгоранием задатков) уже набирает обороты?
До меня начала доходить такая информация.


Сегодня 2 таких дела у меня. Продавцы не хотят отпускать покупателя никак. Учитывая что звонков от новых рыл 0 вообще.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:11

  airmax78 написав:С другой стороны, это были кричащий сигнал, что пора выходить: все ломанулись в недвижку под аренду. Ну не могут все, в стране где 73 % пришедших на избирательные участки выбирают актера комедийного сериала президентом воюющей страны, быть правы. Ведь это же +/- одни и те же люди: те кто голосовали, и те кто ломились.

Индикатор airmax78 Composite сработал на 100%
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sinica написав:Какая концепция современного жилья?
В моем представлении : просторная кухня-столовая-гостинная, гардероб в отдельной комнате и небольшие спальни.

Для мастербедрум ещё желательно отдельный санузел с входом из спальни

Сразу видно человека, симпатизирующего проектам КАН-Девелопмент. А может даже и работающего там...
в 10 метровой спальне вдвоём при закрытых дверях спали?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:23

  Serg-ik написав:
  Sinica написав:Какая концепция современного жилья?
В моем представлении : просторная кухня-столовая-гостинная, гардероб в отдельной комнате и небольшие спальни.

Для мастербедрум ещё желательно отдельный санузел с входом из спальни

Сразу видно человека, симпатизирующего проектам КАН-Девелопмент. А может даже и работающего там...
в 10 метровой спальне вдвоём при закрытых дверях спали?

У вас жена пукает или почему так мешает спальня маленькая?) кстати, про 10 метров вы сами придумали
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:25

  airmax78 написав:С другой стороны, это были кричащий сигнал, что пора выходить: все ломанулись в недвижку под аренду. Ну не могут все, в стране где 73 % пришедших на избирательные участки выбирают актера комедийного сериала президентом воюющей страны, быть правы. Ведь это же +/- одни и те же люди: те кто голосовали, и те кто ломились.

вариант, что у нас в стране, в отсутствии фондового рынка и ненадежных банках, людям просто некуда пристроить сбережения, не годится?
также прошу заметить, что среди этих 73% минимум половина ранее (5 лет)проголосовала за другого товарища, но несколько разочаровались.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:30

  Kostia написав:
  Serg-ik написав:
  Sinica написав:Какая концепция современного жилья?
В моем представлении : просторная кухня-столовая-гостинная, гардероб в отдельной комнате и небольшие спальни.

Для мастербедрум ещё желательно отдельный санузел с входом из спальни

Сразу видно человека, симпатизирующего проектам КАН-Девелопмент. А может даже и работающего там...
в 10 метровой спальне вдвоём при закрытых дверях спали?

У вас жена пукает или почему так мешает спальня маленькая?) кстати, про 10 метров вы сами придумали


в спальной надо гардероб, пусть и в виде шкафа купе, это минус 2-3 кв.м. кровать хороша 180 или 200 шириной. небольшой комод для барахлишка, две прикроватные тумбочки. разместите это все на 10 квм и посмотрите что останется
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:32

  trololo написав:
  Kostia написав:
  Serg-ik написав:Сразу видно человека, симпатизирующего проектам КАН-Девелопмент. А может даже и работающего там...
в 10 метровой спальне вдвоём при закрытых дверях спали?

У вас жена пукает или почему так мешает спальня маленькая?) кстати, про 10 метров вы сами придумали


в спальной надо гардероб, пусть и в виде шкафа купе, это минус 2-3 кв.м. кровать хороша 180 или 200 шириной. небольшой комод для барахлишка, две прикроватные тумбочки. разместите это все на 10 квм и посмотрите что останется

10 метров сержик сам придумал, в планировке выше было об отдельном помещении под гардероб, кровать можно купить с ящиками под ней вместо комода, да и вообще, каждый делает на свой вкус.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:47

  UA написав:
  airmax78 написав:С другой стороны, это были кричащий сигнал, что пора выходить: все ломанулись в недвижку под аренду. Ну не могут все, в стране где 73 % пришедших на избирательные участки выбирают актера комедийного сериала президентом воюющей страны, быть правы. Ведь это же +/- одни и те же люди: те кто голосовали, и те кто ломились.

Индикатор airmax78 Composite сработал на 100%

Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
За озвучивания следующих сделок открою закрытую ветку с платной подпиской.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:50

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:С другой стороны, это были кричащий сигнал, что пора выходить: все ломанулись в недвижку под аренду. Ну не могут все, в стране где 73 % пришедших на избирательные участки выбирают актера комедийного сериала президентом воюющей страны, быть правы. Ведь это же +/- одни и те же люди: те кто голосовали, и те кто ломились.

Индикатор airmax78 Composite сработал на 100%

Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
За озвучивания следующих сделок открою закрытую ветку с платной подпиской.


а можете кратко описать почему сделали ноги из ричм.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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