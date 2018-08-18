Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:06

airmax78 написав: prosecutor написав: Цены падают? А разве кто то что то покупает сейчас? Учитывавая временной лаг с цивилизованным миром кризис к нам доберется через месяц, а может и к осени только. Цены сложатся в 3 4 раза. Это если еще покупать будут. Цены падают? А разве кто то что то покупает сейчас? Учитывавая временной лаг с цивилизованным миром кризис к нам доберется через месяц, а может и к осени только. Цены сложатся в 3 4 раза. Это если еще покупать будут.

Цены не сложились в 3-4 раза даже когда у нас началась война и отпала 1/5 часть территории. Хорош нагнетать. Цены не сложились в 3-4 раза даже когда у нас началась война и отпала 1/5 часть территории. Хорош нагнетать.

И многие в Киеве это ощутили, кроме ввода военного сбора? А теперь второй вопрос: сколько людей не только в Киеве уже начинают на себе ощущать последствия карантина и закрытия границ? Практически не останется ни одной сферы которую не заденет, начиная от воспитателя в садике и заканчивая директором любого крупного предприятия в стране, которое только можете представить. Вот просто, всех зацепит и вопрос лишь в какой степени.