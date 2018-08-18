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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3172317331743175>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:У вас жена пукает или почему так мешает спальня маленькая?) кстати, про 10 метров вы сами придумали

да, только газы испускаем и ни капли не дышим, чтоб не задохнуться
10-11 метров-это стандарт у КАНа в Файне, при огромной кухе-гостинной и всём прочем, что вы написали
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:02

  UA написав:Индикатор airmax78 Composite сработал на 100%


  airmax78 написав:Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
За озвучивания следующих сделок открою закрытую ветку с платной подпиской.


Я ви думали, що я приколи гоню, коли Макса назвав "буревестником"? Ага, ага...

По Річмонду, то не для себе ви брали, я певен, що сумнівались. Тому і не було кризи.

Тут алгоритм простий, коли Ви берете 150% для себе, тоді криза незабаром.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:03

90% времени бодрствования люди в квартире проводят в гостинной/"зале"

Если пугает духота в маленькой спальне, поставьте самый простой приточник, (типа праны), цена вопроса 3к грн
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:кровать можно купить с ящиками под ней вместо комода

Представили себе кровать двуспальную с ящиками под ней? А теперь представьте, что ящик 70-80 см выдвигается в сторону. Следовательно, сбоку от кровати должно быть место для выдвижения ящика и 30 см для стоп ног. Вывод: это решение только увеличивает потребность в площади. Лучшее решение-комод, отдельный или встроенный в шкаф-купе
Повторюсь: у КАН в Файне мелкие спальни при большой кухне-гостинной
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И жизнь хороша и жить хорошо.Зображення

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:06

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Цены падают? А разве кто то что то покупает сейчас? Учитывавая временной лаг с цивилизованным миром кризис к нам доберется через месяц, а может и к осени только. Цены сложатся в 3 4 раза. Это если еще покупать будут.

Цены не сложились в 3-4 раза даже когда у нас началась война и отпала 1/5 часть территории. Хорош нагнетать.

И многие в Киеве это ощутили лично на себе, кроме ввода военного сбора? А теперь второй вопрос: сколько людей не только в Киеве уже начинают на себе ощущать последствия карантина и закрытия границ? Практически не останется ни одной сферы которую не заденет, начиная от воспитателя в садике и заканчивая директором любого крупного предприятия в стране, которое только можете представить. Вот просто, всех зацепит и вопрос лишь в какой степени.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:Если пугает духота в маленькой спальне, поставьте самый простой приточник, (типа праны), цена вопроса 3к грн
у меня сейчас две комнаты по 10-11 метров, дело не только в вентиляции.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Richi написав:
  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Цены падают? А разве кто то что то покупает сейчас? Учитывавая временной лаг с цивилизованным миром кризис к нам доберется через месяц, а может и к осени только. Цены сложатся в 3 4 раза. Это если еще покупать будут.

Цены не сложились в 3-4 раза даже когда у нас началась война и отпала 1/5 часть территории. Хорош нагнетать.

И многие в Киеве это ощутили лично на себе, кроме ввода военного сбора? А теперь второй вопрос: сколько людей не только в Киеве уже начинают на себе ощущать последствия карантина и закрытия границ? Практически не останется ни одной сферы которую не заденет, начиная от воспитателя в садике и заканчивая директором любого крупного предприятия в стране, которое только можете представить. Вот просто, всех зацепит и вопрос лишь в какой степени.
Окуєть кричали гості...
Були виробничі потужності чи контрагенти в донецьку. І їх не стало... взагалі не відчули.... хіба це можна порівняти з відміною рейсів в Мілан? Конечно ні.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:21

  Serg-ik написав:в 10 метровой спальне вдвоём при закрытых дверях спали?
10-13м2 на спальню вполне достаточно. Спальня чтобы в ней спать, а не танцевать на свободном пространстве пола (который стоит денег).

Для того, чтобы не было духоты - надо не жадничать на вентиляции и ставить приточку/рекуператоры
  Xenon написав:90% времени бодрствования люди в квартире проводят в гостинной/"зале"

Если пугает духота в маленькой спальне, поставьте самый простой приточник, (типа праны), цена вопроса 3к грн

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Sinica
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:25

а можете кратко описать почему сделали ноги из ричм.[/quote]
Он просто сам не привык к плюсами, продал от профитов подальше, правильно сделал, если уже сра в покупках и постоянно полтосики то грех менять судьбу,надо придерживаться линии жизни.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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