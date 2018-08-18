да, только газы испускаем и ни капли не дышим, чтоб не задохнуться
10-11 метров-это стандарт у КАНа в Файне, при огромной кухе-гостинной и всём прочем, что вы написали
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да, только газы испускаем и ни капли не дышим, чтоб не задохнуться
10-11 метров-это стандарт у КАНа в Файне, при огромной кухе-гостинной и всём прочем, что вы написали
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:02
Я ви думали, що я приколи гоню, коли Макса назвав "буревестником"? Ага, ага...
По Річмонду, то не для себе ви брали, я певен, що сумнівались. Тому і не було кризи.
Тут алгоритм простий, коли Ви берете 150% для себе, тоді криза незабаром.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:03
90% времени бодрствования люди в квартире проводят в гостинной/"зале"
Если пугает духота в маленькой спальне, поставьте самый простой приточник, (типа праны), цена вопроса 3к грн
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Представили себе кровать двуспальную с ящиками под ней? А теперь представьте, что ящик 70-80 см выдвигается в сторону. Следовательно, сбоку от кровати должно быть место для выдвижения ящика и 30 см для стоп ног. Вывод: это решение только увеличивает потребность в площади. Лучшее решение-комод, отдельный или встроенный в шкаф-купе
Повторюсь: у КАН в Файне мелкие спальни при большой кухне-гостинной
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И жизнь хороша и жить хорошо.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:06
И многие в Киеве это ощутили лично на себе, кроме ввода военного сбора? А теперь второй вопрос: сколько людей не только в Киеве уже начинают на себе ощущать последствия карантина и закрытия границ? Практически не останется ни одной сферы которую не заденет, начиная от воспитателя в садике и заканчивая директором любого крупного предприятия в стране, которое только можете представить. Вот просто, всех зацепит и вопрос лишь в какой степени.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
у меня сейчас две комнаты по 10-11 метров, дело не только в вентиляции.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Окуєть кричали гості...
Були виробничі потужності чи контрагенти в донецьку. І їх не стало... взагалі не відчули.... хіба це можна порівняти з відміною рейсів в Мілан? Конечно ні.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:21
10-13м2 на спальню вполне достаточно. Спальня чтобы в ней спать, а не танцевать на свободном пространстве пола (который стоит денег).
Для того, чтобы не было духоты - надо не жадничать на вентиляции и ставить приточку/рекуператоры
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:25
а можете кратко описать почему сделали ноги из ричм.[/quote]
Он просто сам не привык к плюсами, продал от профитов подальше, правильно сделал, если уже сра в покупках и постоянно полтосики то грех менять судьбу,надо придерживаться линии жизни.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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