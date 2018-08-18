RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3173317431753176>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:32

  airmax78 написав:С другой стороны, это были кричащий сигнал, что пора выходить: все ломанулись в недвижку под аренду.
Не так уж прям и все.
Совокупность нескольких факторов подстегнула отоваривание отложенного спроса - снижение % по валютным депо, дорожай первички в гривне и ревальвация самой гривны.
Снижение % по депо привело к перетоку капитала на рынок недвиги под аренду, что в перспективе нескольких лет даст снижение % доходности арендной недвиги.
Sinica
 
Повідомлень: 145
З нами з: 08.07.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:36

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:кровать можно купить с ящиками под ней вместо комода

Представили себе кровать двуспальную с ящиками под ней? А теперь представьте, что ящик 70-80 см выдвигается в сторону. Следовательно, сбоку от кровати должно быть место для выдвижения ящика и 30 см для стоп ног. Вывод: это решение только увеличивает потребность в площади. Лучшее решение-комод, отдельный или встроенный в шкаф-купе
Повторюсь: у КАН в Файне мелкие спальни при большой кухне-гостинной

Ящик не обязательно выдвигать полностью, если не хватает места, можно заказать ящики по 40 см, для ног место дополнительное вообще не нужно, можно сбоку стоять. Короче, все можно решить, вы только проблемы ищете
Kostia
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Короче, все можно решить, вы только проблемы ищете

Ок. я ищу проблемы, Вы-ищете кровать для взрослых с выдвижными ящиками под ними. Успехов. ( для детей таких полно, а вот для взрослых-вопрос)
И напоследок: по фэншуй под кроватью должен циркулировать воздух, энергия
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10375
З нами з: 10.06.11
Подякував: 175 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:45

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
Про це він повідомив під час виїздного засідання уряду

минус 5-10 баксов на метре новостроя
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10375
З нами з: 10.06.11
Подякував: 175 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:49

  Serg-ik написав:Много Вы видите таких рекуператоров на хрущах и совкошлаке? Там полно комнат на 9-12 метров.
У них деревянные окна с естественной вентиляцией :mrgreen:
  Serg-ik написав:Насчёт танцев. Даже если поставить детям 2-х этажную кровать, в комнату надо вместить еще 2 письменных стола и шкаф для одежды. Это невозможно на 9-12 метрах.
Зачем детям просторная комната-общежитие? Лучше каждому отдельная, пусть и маленькая комната.


Не удивлюсь, если Serg-ik поддерживает вильнолюдей и присоединение балконов/лоджий к спальне/кухне. Ведь это увеличивает простор и даёт больше воздуха :mrgreen:
Востаннє редагувалось Sinica в П'ят 13 бер, 2020 11:55, всього редагувалось 3 разів.
Sinica
 
Повідомлень: 145
З нами з: 08.07.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:50

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:Короче, все можно решить, вы только проблемы ищете

Ок. я ищу проблемы, Вы-ищете кровать для взрослых с выдвижными ящиками под ними. Успехов. ( для детей таких полно, а вот для взрослых-вопрос)
И напоследок: по фэншуй под кроватью должен циркулировать воздух, энергия

Для взрослых полно таких кроватей, ищите, да и под любую можно сделать под заказ ящики, при желании. Да и вместить в шкаф можно все без проблем, комод вообще не обязателен.
Kostia
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:11

  Xenon написав:90% времени бодрствования люди в квартире проводят в гостинной/"зале"

Если пугает духота в маленькой спальне, поставьте самый простой приточник, (типа праны), цена вопроса 3к грн

1. У 95% людей просто нет гостинной/"залы".
2. Треть времени - сон (спальня).
3. Треть времени - работа (офис/завод итд)
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 19.09.10
Подякував: 573 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:17

  change_pm написав:
  UA написав:Индикатор airmax78 Composite сработал на 100%


  airmax78 написав:Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
За озвучивания следующих сделок открою закрытую ветку с платной подпиской.


Я ви думали, що я приколи гоню, коли Макса назвав "буревестником"? Ага, ага...

По Річмонду, то не для себе ви брали, я певен, що сумнівались. Тому і не було кризи.

Тут алгоритм простий, коли Ви берете 150% для себе, тоді криза незабаром.

Я всегда только для себя покупаю.
airmax78
 
Повідомлень: 33674
З нами з: 25.10.12
Подякував: 849 раз.
Подякували: 3876 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:22

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Индикатор airmax78 Composite сработал на 100%

Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
За озвучивания следующих сделок открою закрытую ветку с платной подпиской.


а можете кратко описать почему сделали ноги из ричм.

В апреле 2017 ещё не было пиковых цен в этой волне роста. Ценовой агрегатор airmax78 Composite безошибочно определил, что это ещё не пик цены и продал Ричмонд.
ПС airmax78 Composite это проверенный индикатор указывающий на скорое завершение цикла роста цены на недвижимость в городе Киеве.
UA
 
Повідомлень: 4790
З нами з: 19.07.08
Подякував: 583 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:25

  UA написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
За озвучивания следующих сделок открою закрытую ветку с платной подпиской.


а можете кратко описать почему сделали ноги из ричм.

В апреле 2017 ещё не было пиковых цен в этой волне роста. Ценовой агрегатор airmax78 Composite безошибочно определил, что это ещё не пик цены и продал Ричмонд.
ПС airmax78 Composite это проверенный индикатор указывающий на скорое завершение цикла роста цены на недвижимость в городе Киеве.

Подгоняете под ответ. Но невнимательно. В апреле 2017го я только КУПИЛ Ричмонд. Продал я его в 2019м. Почему продал - там целый ряд причин, одна из которых - вильнолюди.
airmax78
 
Повідомлень: 33674
З нами з: 25.10.12
Подякував: 849 раз.
Подякували: 3876 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3173317431753176>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11182
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195250
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1779, 1780, 1781
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17801 2882116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 12:44
Svet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82672)
13.03.2020 12:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.