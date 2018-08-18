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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:32
airmax78 написав:
С другой стороны, это были кричащий сигнал, что пора выходить: все ломанулись в недвижку под аренду.
Не так уж прям и все.
Совокупность нескольких факторов подстегнула отоваривание отложенного спроса - снижение % по валютным депо, дорожай первички в гривне и ревальвация самой гривны.
Снижение % по депо привело к перетоку капитала на рынок недвиги под аренду, что в перспективе нескольких лет даст снижение % доходности арендной недвиги.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:36
Serg-ik написав: Kostia написав:
кровать можно купить с ящиками под ней вместо комода
Представили себе кровать двуспальную с ящиками под ней? А теперь представьте, что ящик 70-80 см выдвигается в сторону. Следовательно, сбоку от кровати должно быть место для выдвижения ящика и 30 см для стоп ног. Вывод: это решение только увеличивает потребность в площади. Лучшее решение-комод, отдельный или встроенный в шкаф-купе
Повторюсь: у КАН в Файне мелкие спальни при большой кухне-гостинной
Ящик не обязательно выдвигать полностью, если не хватает места, можно заказать ящики по 40 см, для ног место дополнительное вообще не нужно, можно сбоку стоять. Короче, все можно решить, вы только проблемы ищете
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:39
Kostia написав:
Короче, все можно решить, вы только проблемы ищете
Ок. я ищу проблемы, Вы-ищете кровать для взрослых с выдвижными ящиками под ними. Успехов. ( для детей таких полно, а вот для взрослых-вопрос)
И напоследок: по фэншуй под кроватью должен циркулировать воздух, энергия
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:45
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
Про це він повідомив під час виїздного засідання уряду
минус 5-10 баксов на метре новостроя
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:49
Serg-ik написав:
Много Вы видите таких рекуператоров на хрущах и совкошлаке? Там полно комнат на 9-12 метров.
У них деревянные окна с естественной вентиляцией
Serg-ik написав:
Насчёт танцев. Даже если поставить детям 2-х этажную кровать, в комнату надо вместить еще 2 письменных стола и шкаф для одежды. Это невозможно на 9-12 метрах.
Зачем детям просторная комната-общежитие? Лучше каждому отдельная, пусть и маленькая комната.
Не удивлюсь, если Serg-ik
поддерживает вильнолюдей и присоединение балконов/лоджий к спальне/кухне. Ведь это увеличивает простор и даёт больше воздуха
Востаннє редагувалось Sinica
в П'ят 13 бер, 2020 11:55, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:50
Serg-ik написав: Kostia написав:
Короче, все можно решить, вы только проблемы ищете
Ок. я ищу проблемы, Вы-ищете кровать для взрослых с выдвижными ящиками под ними. Успехов. ( для детей таких полно, а вот для взрослых-вопрос)
И напоследок: по фэншуй под кроватью должен циркулировать воздух, энергия
Для взрослых полно таких кроватей, ищите, да и под любую можно сделать под заказ ящики, при желании. Да и вместить в шкаф можно все без проблем, комод вообще не обязателен.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:11
Xenon написав:
90% времени бодрствования люди в квартире проводят в гостинной/"зале"
Если пугает духота в маленькой спальне, поставьте самый простой приточник, (типа праны), цена вопроса 3к грн
1. У 95% людей просто нет гостинной/"залы".
2. Треть времени - сон (спальня).
3. Треть времени - работа (офис/завод итд)
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:17
change_pm написав: UA написав:
Индикатор airmax78 Composite
сработал на 100%
airmax78 написав:
Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ. Покупка Ричмонда:
апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
За озвучивания следующих сделок открою закрытую ветку с платной подпиской.
Я ви думали, що я приколи гоню, коли Макса назвав "буревестником"? Ага, ага...
По Річмонду, то не для себе ви брали, я певен, що сумнівались. Тому і не було кризи.
Тут алгоритм простий, коли Ви берете 150% для себе, тоді криза незабаром.
Я всегда только для себя покупаю.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:22
trololo написав: airmax78 написав: UA написав:
Индикатор airmax78 Composite
сработал на 100%
Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
За озвучивания следующих сделок открою закрытую ветку с платной подпиской.
а можете кратко описать почему сделали ноги из ричм.
В апреле 2017 ещё не было пиковых цен в этой волне роста. Ценовой агрегатор airmax78 Composite
безошибочно определил, что это ещё не пик цены и продал Ричмонд.
ПС airmax78 Composite
это проверенный индикатор указывающий на скорое завершение цикла роста цены на недвижимость в городе Киеве.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:25
UA написав: trololo написав: airmax78 написав:
Так и есть.
Покупка Голосухи: июль 2013 + 6 месяцев и ПЦ.
Покупка Ричмонда: апрель 2017 + 6 месяцев... и ничего (просто повезло).
Покупка новой прелести: сентябрь 2019 + 6 месяцев и ПЦ.
За озвучивания следующих сделок открою закрытую ветку с платной подпиской.
а можете кратко описать почему сделали ноги из ричм.
В апреле 2017 ещё не было пиковых цен в этой волне роста. Ценовой агрегатор airmax78 Composite
безошибочно определил, что это ещё не пик цены и продал Ричмонд.
ПС airmax78 Composite
это проверенный индикатор указывающий на скорое завершение цикла роста цены на недвижимость в городе Киеве.
Подгоняете под ответ. Но невнимательно. В апреле 2017го я только КУПИЛ Ричмонд. Продал я его в 2019м. Почему продал - там целый ряд причин, одна из которых - вильнолюди.
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