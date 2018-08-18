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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:28
макс, получается тікупил в А52
и как? достойный вариант? есть минусы?
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PS4
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:30
airmax78 написав:
Подгоняете под ответ. Но невнимательно. В апреле 2017го я только КУПИЛ Ричмонд. Продал я его в 2019м. Почему продал - там целый ряд причин, одна из которых - вильнолюди.
Как оцениваете контингент в новой прелести?
Есть корреляция между классом дома и контингентом?
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UA
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:32
PS4 написав:
макс, получается тікупил в А52
и как? достойный вариант? есть минусы?
Из А52 Лавру не видно.
Прелесть Макса имеет более кошерную локацию.
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UA
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:33
PS4 написав:макс, получается тікупил в А52
и как? достойный вариант? есть минусы?
Хм, точно, похоже по его описанию на а52, хотя нет-2 паркоместа, там ценник дикий был, всего 45 мест на две 19-эт секции дома
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Alex_V_K_79
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:41
UA написав: airmax78 написав:
Подгоняете под ответ. Но невнимательно. В апреле 2017го я только КУПИЛ Ричмонд. Продал я его в 2019м. Почему продал - там целый ряд причин, одна из которых - вильнолюди.
Как оцениваете контингент в новой прелести?
Есть корреляция между классом дома и контингентом?
Довольно сильная. При прочих равных, в Киеве: чем дороже квартиры в доме - тем лучше. Но, боюсь сглазить.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 13 бер, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:48
иж жизни И. Маска
Родители развелись, мать уехала с детьми в Дурбан, но через пару лет Илон решил жить с отцом, к которому впоследствии перебрался и Кимбал. Эррол — тяжёлый, требовательный человек, и жить с ним было нелегко, но мальчики многому научились у отца. Они приходили к отцу на работу класть кирпичную кладку, устанавливать сантехнику, подгонять оконные рамы и прокладывать электропроводку.
улавливаете?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:00
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Подгоняете под ответ. Но невнимательно. В апреле 2017го я только КУПИЛ Ричмонд. Продал я его в 2019м. Почему продал - там целый ряд причин, одна из которых - вильнолюди.
Как оцениваете контингент в новой прелести?
Есть корреляция между классом дома и контингентом?
Довольно сильная. При прочих равных, в Киеве: чем дороже квартиры в доме - тем лучше. Но, боюсь сглазить.
Бери Грушевского
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Унуноктий
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