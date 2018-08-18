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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3173317431753176

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

макс, получается тікупил в А52
и как? достойный вариант? есть минусы?
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:30

  airmax78 написав:Подгоняете под ответ. Но невнимательно. В апреле 2017го я только КУПИЛ Ричмонд. Продал я его в 2019м. Почему продал - там целый ряд причин, одна из которых - вильнолюди.

Как оцениваете контингент в новой прелести?
Есть корреляция между классом дома и контингентом?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:32

  PS4 написав:макс, получается тікупил в А52
и как? достойный вариант? есть минусы?

Из А52 Лавру не видно.
Прелесть Макса имеет более кошерную локацию.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PS4 написав:макс, получается тікупил в А52
и как? достойный вариант? есть минусы?
Хм, точно, похоже по его описанию на а52, хотя нет-2 паркоместа, там ценник дикий был, всего 45 мест на две 19-эт секции дома :)

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:41

  UA написав:
  airmax78 написав:Подгоняете под ответ. Но невнимательно. В апреле 2017го я только КУПИЛ Ричмонд. Продал я его в 2019м. Почему продал - там целый ряд причин, одна из которых - вильнолюди.

Как оцениваете контингент в новой прелести?
Есть корреляция между классом дома и контингентом?

Довольно сильная. При прочих равных, в Киеве: чем дороже квартиры в доме - тем лучше. Но, боюсь сглазить.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 13 бер, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:48

иж жизни И. Маска
Родители развелись, мать уехала с детьми в Дурбан, но через пару лет Илон решил жить с отцом, к которому впоследствии перебрался и Кимбал. Эррол — тяжёлый, требовательный человек, и жить с ним было нелегко, но мальчики многому научились у отца. Они приходили к отцу на работу класть кирпичную кладку, устанавливать сантехнику, подгонять оконные рамы и прокладывать электропроводку.

улавливаете?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Подгоняете под ответ. Но невнимательно. В апреле 2017го я только КУПИЛ Ричмонд. Продал я его в 2019м. Почему продал - там целый ряд причин, одна из которых - вильнолюди.

Как оцениваете контингент в новой прелести?
Есть корреляция между классом дома и контингентом?

Довольно сильная. При прочих равных, в Киеве: чем дороже квартиры в доме - тем лучше. Но, боюсь сглазить.
Бери Грушевского

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Унуноктий
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  #<1 ... 3173317431753176
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