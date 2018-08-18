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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3174317531763177

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:52

  Natt написав:ДАБИ все, но будет создано 3 новых органа:

"Зокрема, в Україні будуть створені Державна сервісна служба з містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції у будівництві, Державне агентство з техрегулювання, яке займатиметься оновленням державних будівельних норм та запровадженням параметричної системи у будівельній галузі, а також Державна інспекція з містобудування, яка виконуватиме функції нагляду та контролю в будівельній галузі".

Источник https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ganiv.html

"заносы"х3
реально пошли "реформы", Зекоманда рулит! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очередной проект "трамвай с борщаги в центр" опубликовали.
Реконструкции крутятся, бабки мутятся.

На єтих реконструкциях уже освоено гектары земли, миллионы денежных знаков.
Воистину, поле чудес.

https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vede_peremovini_z_mizhnarodnimi_finansovimi_ustanovami_schodo_pobudovi_tramvayno_lini_vid_vulstarovokzalno_do_stmetro_palats_sportu/

PS: на вокзальной площади только трамвая не хватает.
PPS: в реализацию выделенной линии без светофоров, пешеходных переходов не верю.
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