Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:ДАБИ все, но будет создано 3 новых органа:
"Зокрема, в Україні будуть створені Державна сервісна служба з містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції у будівництві, Державне агентство з техрегулювання, яке займатиметься оновленням державних будівельних норм та запровадженням параметричної системи у будівельній галузі, а також Державна інспекція з містобудування, яка виконуватиме функції нагляду та контролю в будівельній галузі".
airmax78 написав:Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь
а нужный? Там метро на каждом шагу Кроме того, если не ошибаюсь, трамвай там был и его убрали
А то! Я за! Можна зробити підземний трамвай, як в Кривому Розі. Сов"єти змогли, що ми не зможем?
«Трамвайна лінія буде включена в комплексну схему транспорту Києва, що є частиною нового генерального плану столиці. Запуск нової трамвайної лінії розвантажить червону гілку і пересадочні вузли метро, скоротить час поїздок до центру міста, оптимізує і зменшить навантаження на транспортні маршрути, а також забезпечить більш комфортне перевезення пасажирів», – зазначив Олександр Густєлєв.
Ви не бачили, мабудь, яка кількість народи виходить з трамваю на КПІ і на Вокзальній, щоб пересісти в метро.
Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?
А як же !!?? Ось один з багатьох: )) Що чекає Україну Експерт прогнозує, що: - за 2 роки експорт знизиться на $10 млрд; - дефіцит торгового балансу зросте до $13 млрд; - вартість зовнішніх запозичень зросте до 5% - 8%, рефінансувати борги буде складніше; - доларовий ВВП знизиться на $20 - $30 млрд; - середня заробітна плата знизиться на 20% - роботу втратять до 500 тис людей; - і не менше 300-500 тис трудових мігрантів повернеться в Україну (відповідно, знизяться переклади від них мінімум на 30% (з $12 млрд до $8 млрд)); - офіційний курс може знизитися до 35-35 грн./дол. https://biz.ligazakon.net/ua/news/19371 ... n_get_more