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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3174317531763177

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 82
Вже навіть перевищили
43%
35
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:52

  Natt написав:ДАБИ все, но будет создано 3 новых органа:

"Зокрема, в Україні будуть створені Державна сервісна служба з містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції у будівництві, Державне агентство з техрегулювання, яке займатиметься оновленням державних будівельних норм та запровадженням параметричної системи у будівельній галузі, а також Державна інспекція з містобудування, яка виконуватиме функції нагляду та контролю в будівельній галузі".

Источник https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ganiv.html

"заносы"х3
реально пошли "реформы", Зекоманда рулит! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очередной проект "трамвай с борщаги в центр" опубликовали.
Реконструкции крутятся, бабки мутятся.

На єтих реконструкциях уже освоено гектары земли, миллионы денежных знаков.
Воистину, поле чудес.

https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vede_peremovini_z_mizhnarodnimi_finansovimi_ustanovami_schodo_pobudovi_tramvayno_lini_vid_vulstarovokzalno_do_stmetro_palats_sportu/

PS: на вокзальной площади только трамвая не хватает.
PPS: в реализацию выделенной линии без светофоров, пешеходных переходов не верю.
Oak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Oak написав:Очередной проект "трамвай с борщаги в центр" опубликовали.
Реконструкции крутятся, бабки мутятся.

типа
у моєї фірми є пристрої моніторингу GPS . Надо бы их куда то прицепить...А давайте построим трамвай!!!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:04

  Oak написав:Очередной проект "трамвай с борщаги в центр" опубликовали.
Реконструкции крутятся, бабки мутятся.

На єтих реконструкциях уже освоено гектары земли, миллионы денежных знаков.
Воистину, поле чудес.

https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_vede_peremovini_z_mizhnarodnimi_finansovimi_ustanovami_schodo_pobudovi_tramvayno_lini_vid_vulstarovokzalno_do_stmetro_palats_sportu/

PS: на вокзальной площади только трамвая не хватает.
PPS: в реализацию выделенной линии без светофоров, пешеходных переходов не верю.

Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь и, тем более, метро на Троещину.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:10

Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь
а нужный?
Там метро на каждом шагу
Кроме того, если не ошибаюсь, трамвай там был и его убрали
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:20

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Это хороший проект. Гораздо более реальный, чем метро на Виноградарь

а нужный?
Там метро на каждом шагу
Кроме того, если не ошибаюсь, трамвай там был и его убрали


А то! Я за! Можна зробити підземний трамвай, як в Кривому Розі.
Сов"єти змогли, що ми не зможем?

«Трамвайна лінія буде включена в комплексну схему транспорту Києва, що є частиною нового генерального плану столиці. Запуск нової трамвайної лінії розвантажить червону гілку і пересадочні вузли метро, скоротить час поїздок до центру міста, оптимізує і зменшить навантаження на транспортні маршрути, а також забезпечить більш комфортне перевезення пасажирів», – зазначив Олександр Густєлєв.

Ви не бачили, мабудь, яка кількість народи виходить з трамваю на КПІ і на Вокзальній, щоб пересісти в метро.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:28

  Elensk написав:Ну что? Пришло время садиться с попкорном и наблюдать как схлопывается РН и замораживаются недострои? Или еще остались оптимисты?

А як же !!?? Ось один з багатьох: ))
Що чекає Україну
Експерт прогнозує, що:
- за 2 роки експорт знизиться на $10 млрд;
- дефіцит торгового балансу зросте до $13 млрд;
- вартість зовнішніх запозичень зросте до 5% - 8%, рефінансувати борги буде складніше;
- доларовий ВВП знизиться на $20 - $30 млрд;
- середня заробітна плата знизиться на 20%
- роботу втратять до 500 тис людей;
- і не менше 300-500 тис трудових мігрантів повернеться в Україну (відповідно, знизяться переклади від них мінімум на 30% (з $12 млрд до $8 млрд));
- офіційний курс може знизитися до 35-35 грн./дол.
https://biz.ligazakon.net/ua/news/19371 ... n_get_more
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:34

ihorkyiv
здесь еще не написано, что вырастет нагрузка на Пенсионный фонд, если вернутся женщины пенсионного и предпенсионного возраста
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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